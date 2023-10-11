خبرگزاری مهر ارزش های نهان کردستان را منعکس می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رحمتی صبح چهارشنبه در آئین معارفه مدیر خبرگزاری مهر کردستان، با اشاره به آیه ۳۹ سوره احزاب عنوان کرد: رسانه خدمتگزار عموم است و استقلال سردبیر به مفهوم رشد رسانه‌ای کمک می‌کند و این آیه ۱۴۰۰ سال قبل استقلال رسانه و سردبیر را مطرح کرده است.

وی افزود: داشتن خشوع در برابر پروردگار و اخلاق مداری رسانه‌ای که در قرآن به آن اشاره شده است به اصحاب رسانه انرژی و انگیزه می‌دهد.

رحمتی بیان کرد: هر رسانه‌ای با توجه به اصل استقلال سردبیری که دارد باید عمل کند تا رسانه خود را ارزشمندتر کند.

مدیرعامل خبرگزاری مهر با بیان اینکه شهر سنندج با توجه به بافت قدیمی و تاریخی شهر، مردم همچنان در تاریخ زندگی می‌کنند، بیان کرد: شهر سنندج دارای بافت تاریخی ارزشمند است.

رحمتی عنوان کرد: ارزش‌های نهانی در این شهر نهفته است که رسانه وظیفه بازتاب آن را دارد و رسانه مهر باید در این مسیر اهتمام بیشتری داشته و تولید محتوای این رسانه انعکاسی از این زیبای شهر باشد.

مدیرعامل خبرگزاری مهر در بخشی از سخنان خود با اشاره به فرهیختگی و ویژگی شخصیتی برجسته همسر شهید عالی افزود: این بانوی فرهیخته خود یک کتاب ارزشمند از حیا و عفت است که سخنان گوهربار ایشان در دیداری که با ایشان داشتم همواره در ذهنم هست و یک الگوی ارزشمند برای نسل‌های جوان است.

وی با بیان اینکه حضور بانوان در تمام حوزه‌ها پرشتاب و فراگیر است، بیان کرد: در نسل قبل الگوهای مناسبی برای ما وجود دارد تا آسیب و خلع‌های که با آن رو به رو هستیم را پر کنیم.

رحمتی اذعان کرد: گفتمان فرهنگی و اجتماعی دو بحث ارزشمند و مهم است که خبرگزاری مهر با رویکرد جدی آن را پیگیری می‌کند و مهم‌تر اینکه در استان فرهنگی کردستان با توجه به بالا بودن فرهنگ و مرامی که کردستانی‌ها دارند ظرفیت بالای در این حوزه برای رسانه مهر وجود دارد.

وی با بیان اینکه سنندج ظرفیت مرکزیت دارد، بیان کرد: در کردستان و دفتر مهر، توجه به زبان کردی و موضوعیت داشتن ارزش‌های نهان این زبان و ادبیات کردی با توجه به غنای فرهنگی که دارد نیازمند توجه ویژه برای تعالی است و موضوع مهم این است که زبان کردی در کنار دیگر زبان‌های سایت در خبرگزاری مهر دارای بخش ویژه است.

زبان کردی در بخش تولید محتوا مرجعیت دارد

رحمتی عنوان کرد: زبان کردی یک زبان کنش‌گر فعال استانی است که می‌تواند در بخش وسیعی تولید محتوا کند و مرجعیت داشته باشد.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های رسانه مهر، تمرکز و حل مسائل در بمب باران خبری و به نتیجه رساندن هر مسأله است و این یک امتیاز مثبت و ارزشمند است.

رحمتی با بیان اینکه نیاز فرهنگی استان باید با پیگیری رسانه رفع شود، اذعان کرد: جبهه فرهنگی انقلاب برای مهر موضوعیت دارد و کار باید در همین راستا باشد و تمام ابزار این رسانه باید در همین مسیر باشد.

مدیرعامل خبرگزاری مهر همچنین اذعان کرد: ۲۲ قشر بسیج فعال داریم که خود برای کار جای زیادی دارد و ظرفیتی بالا برای رسانه است.