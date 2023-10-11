جشن خودکفایی ۲۰۰۰ مددجو در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن ولایت اردبیل برگزار شد، مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با قدردانی از کارآفرینان و مجریان طرحها، فرمانداران، مدیران استانی و یاوران امداد در ایجاد فرصت اشتغال برای جامعه هدف کمیته امداد اظهار کرد: بر اساس رهنمودهای مکتب اسلام تلاش ما بر این است تا عزت نیازمندان را با اشتغال تأمین کرده و به تقویت استقلال، خودکفایی و کرامت نفس آنها کمک کنیم.
علیرضا حسیننژاد تصریح کرد: اصلیترین پایه تقویت عزت و کرامت نفس توانمندسازی خانوادهها و جامعه هدف کمیته امداد است تا فرصت تحول نظام اقتصادی و تولید ثروت برای خانوادههای تحت پوشش فراهم آید.
وی به تجربه ۴۴ ساله کمیته امداد در بحث اشتغال و خودکفایی مددجویان اشاره کرد و گفت: این نهاد انقلابی رویکرد حمایتی و معیشت محور را هدفگذاری کرده و تلاش بر این است تا بر مبنای خانواده خودکفایی پایدار خانوادههای تحت پوشش رقم بخورد.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل افزود: کمیته امداد تلاش میکند تا توانمندسازی خانوادهها را با ایجاد اشتغال و تأمین مسکن انجام داده و نیازمندی آنها را به حداقل رسانده و زمینه خوداتکایی این خانوادهها را فراهم کند.
حسیننژاد با قدردانی از مسئولان استانی به ویژه بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ خاطرنشان کرد: از منابع مختلف در سال گذشته برای پنج هزار و ۳۸۰ فقره طرح اشتغالزا ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: با پرداخت این تسهیلات فرصت اشتغال برای ۶ هزار و ۸۷۵ نفر فراهم شده که شایسته است از حمایتها و همراهیهای راهبران اشتغال و یاوران کمیته امداد در این حوزه قدردانی کنیم.
حسیننژاد بیان کرد: ۱۰۹ راهبر شغلی در استان در ایجاد فرصتهای اشتغال تلاش و مجاهدت کردند و سعی بر تقویت زنجیره تولید به ویژه در بخش دانشبنیان و فناوریهای نوین بوده است.
وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: برای تحقق زیست بوم فناورانه در استان هفت طرح دانشبنیان مورد حمایت قرار گرفته و در سایه همین طرحها است که ما امروز شاهد برگزاری جشن خودکفایی ۲ هزار نفر از مددجویان هستیم که به رغم سختی کار، سعی کردند در سالهای اخیر برای خود و دیگران فرصت اشتغال ایجاد کنند.
حسیننژاد تصریح کرد: این اشتغال عزت نفس فردی و اجتماعی را به همراه داشته و قطعاً در تولید ثروت و تأمین نیازمندی خانوادهها مؤثر خواهد بود.
وی از همراهی مددجویان و تسهیلگران امر اشتغال قدردانی کرد و گفت: ما تلاش شرکای اجتماعی را از استاندار و فرماندار گرفته تا دیگر مسئولان قدر میدانیم و بر این باوریم این حمایتها میتواند زمینه و فرصت تحولی را در نظام اقتصادی رقم بزند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم در کنار تجلیل از کارآفرینان و مجریان طرحهای خودکفایی در حوزههای مختلف از صنایع دستی گرفته تا تولید محصولات صنعتی و فرآوری کشاورزی قدردانی و از مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران و مدیران بانکهای عامل به عنوان یاوران اشتغال با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.
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