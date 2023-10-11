به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین دوره آموزشی بین المللی تئوری و عملی «آسیب شناسی و مرمت آثار کاغذی» برای کارشناسان اعزامی از کشور پاکستان در راستای تعامل و تبادل تجربیات با کشورهای منطقه و اجرای تفاهم نامههای منعقد شده و همچنین ترویج و گسترش فرهنگ حفاظت و نگهداری منابع آرشیوی و کتابخانهای، توسط اداره کل مرمت و حفاظت سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران برگزار میشود.
بیست و چهارمین دوره آموزشی بین المللی تئوری و عملی «آسیب شناسی و مرمت آثار کاغذی» از ۲۳ مهرماه آغاز و به مدت یک هفته ادامه دارد و کارشناسان اعزامی از کشور پاکستان به مدت ۴۰ ساعت از دانش تخصصی کارشناسان مرمت و حفاظت سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران بهره مند میشوند.
در این دوره، چهار کارشناس اعزامی از مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران و پاکستان حضور دارند که ضمن بازدید از بخشهای تخصصی سازمان، با سیاستهای حفاظت و نگهداری در سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران استانداردهای حفاظت و نگهداری، عوامل آسیب رسان به منابع آرشیوی و کتابخانهای، روشهای شناسایی عوامل بیولوژی، آسیبزدایی شیمیایی، روشهای آفتزدایی، روشهای مرمت، انواع روشهای دوخت و جلدسازی و مرمت جلدهای آسیب دیده آشنا خواهند شد و در پایان دوره نیز گواهینامه آموزشی دریافت خواهند کرد.
جمهوری اسلامی ایران از کشورهای پیشرو در زمینه آموزش و نشر دانش حفاظت و مرمت منابع آرشیوی و کتابخانهای در منطقه بوده که این امر مهم توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی انجام میپذیرد. این سازمان تاکنون چندین دوره آموزش داخلی و ۲۳ دوره آموزشی بینالمللی برای متقاضیان این دورهها که عمدتاْ شامل آرشیویستها، کتابداران و موزهداران مراکز آرشیوی و کتابخانهای و موزههای کشورهای متقاضی و هنرجویان، دانشجویان و کارشناسان دستگاههای دولتی و مؤسسات فرهنگی و هنری ایران بوده، برگزار نموده است.
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