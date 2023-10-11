پنجمین همایش «کتاب سال حکومت اسلامی» فراخوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امین رضا عابدی نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری فراخوان پنجمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی که در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری قم برگزار شد اظهار داشت: با برگزاری همایش کتاب سال حکومت اسلامی قصد داریم تفکر اصیل اسلامی در حوزه حکمرانی را برجسته کرده و از پژوهشگران این حوزه حمایت و نتایج آن در اختیار جامعه علمی کشور قرار گیرد.

قائم مقام ریاست مرکز تحقیقات حکومت اسلامی با اشاره به محورهای برگزاری همایش افزود: این همایش در سه حوزه اصلی اندیشه سیاسی، فقه حکومتی و حقوق عمومی برگزار شده و برای آن فراخوان اثر داده شده است چون در هر سه حوزه نیاز زیادی به تحقیقات و پژوهش‌ها احساس می‌شود.

وی ادامه داد: دریافت آثار از روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه آغاز و تا ۱۰ آذرماه سال جاری ادامه دارد و از همه نویسندگان و محققان اثر چاپ شده، رساله‌های دکتری و سطح چهار در حوزه‌های برگزاری همایش دریافت می‌شود و بعد از آن داوری متقن و دقیق روی آثار انجام خواهد شد.

عابدی نژاد زمان برگزاری همایش را بهمن امسال در قم ذکر کرد و افزود: برای دریافت آثار اقدام به ارسال دعوتنامه به مراکز پژوهشی کرده‌ایم و فراخوان نیز از طریق سایت Rcipt.ir اعلام شده و دریافت آثار نیز از طریق این سایت است و علاقمندان می‌توانند آثار خود را به محل دبیرخانه همایش در دبیرخانه خبرگان رهبری در قم ارسال کنند.

قائم مقام ریاست مرکز تحقیقات حکومت اسلامی یادآور شد: شرط دریافت آثار این است که در سال ۱۴۰۱ دفاع یا منتشر شده باشند و در هر بخش این فراخوان سه نفر برگزیده و شایسته تقدیر خواهیم داشت.