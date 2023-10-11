۶۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصحی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نوزدهمین اجلاس سراسری مدیران کل بیمه سلامت کشور که با حضور جمعی از مسئولین کشوری و استانی در هتل پارسیان کرمانشاه آغاز شد، اظهار کرد: به طور کلی تعداد ۴۵ میلیون نفر بیمه شده سلامت داریم که این آمار جمعیت ۶۰ درصدی کشور را شامل می‌شود.

وی افزود: از مجموع بیمه شدگان سلامت در کشور تعداد ۳۲ میلیون نفر به صورت رایگان بیمه شده‌اند که اقشار کم درآمد و تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، خانواده شهدا، دانشجویان و… از جمله این افراد هستند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه چتر بیمه سلامت چتری وسیعی در حوزه درمانی در کشور است، تصریح کرد: با این وجود در تلاش هستیم که به سوی بروز رسانی بیشتری و ارتقا سطح خدماتی بیمه سلامت گام‌های مؤثری برداشته شود.

ناصحی اجرای نسخه الکترونیکی را خدماتی ارزشمند برای برنامه‌ریزی‌های حوزه سلامت دانست و تاکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۰ دستاورد و خدمات ارزشمند بیمه سلامت در کشور کسب شده که الکترونیکی شدن نسخه‌ها به عنوان یک قانون ۱۸ ساله بر زمین مانده به مرحله اجرایی رسید.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر پیرو اجرای طرح نسخه الکترونیکی ۹۸ درصد پرداختی‌ها بر اساس صدور نسخه‌های الکترونیکی پزشکی انجام می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با تاکید بر امتداد صدور نسخه‌های الکترونیکی پزشکی، گفت: علاوه بر اجرای طرح‌های بیمه‌ای و پزشکی در حوزه سلامت مطالبات مؤسسات و مراکز دولتی تا پایان تیر ماه پرداخت شده است.