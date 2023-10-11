۱۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات نفت و گاز به ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سالن جلسات شهید رجایی استانداری ایلام، تحقیق، بررسی، پژوهش و کار تجربی را ضروریات مهم تهیه و تدوین سند توسعه استان بیان کرد و تأکید کرد: سند مربوطه باید نصب‌العین همه مدیران قرار گیرد، در واقع این سند در راستای توسعه استان به‌صورت راهبردی دنبال و برنامه‌های استان متناسب با این سند اجرایی می‌شود.

وی ابراز کرد: ارتباط بین صنعت با دانشگاه و پارک علم و فناوری حلقه مفقوده‌ای است که باید با اتصال این حلقه مفقوده در راستای افزایش بهره‌وری صنعت استفاده کرد.

بهرام‌نیادر ادامه با اشاره به حضور سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در استان ایلام گفت: هر سرمایه‌گذار در هر زمینه چه در حوزه صنعتی، کشاورزی و گردشگری، می‌تواند از تسهیلات و امکانات استان استفاده کند، این آمادگی هم وجود دارد که زمینه دیدار با استاندار بدون اخذ نوبت فراهم شود.

نماینده عالی دولت در استان همچنین با اشاره به انتقال پرونده مالیاتی نفت و گاز غرب کشور به استان ایلام نیز گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، نزدیک به ۱,۰۰۰ میلیارد ریال بابت ارزش افزوده از قِبَلِ انتقال پرونده مالیاتی به استان تزریق شده است و در شش ماهه دوم این مبلغ ارتقا خواهد یافت.

وی در ادامه گفت: در رابطه با کاهش آسیب‌های اجتماعی و به دلیل افزایش تعداد مقاله‌ها باید به‌صورت محله‌محور و میدانی ورود پیدا کرد و مانع از گسست خانواده‌ها شد، اقدامات مناسبی توسط سپاه در محله‌های کم برخوردار انجام گرفته که اثرگذار بوده است؛ دستگاه‌های اجرایی هم باید بصورت محله‌ای و میدانی در رابطه با کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش کنند.

بهرام‌نیا اضافه کرد: دستگاه‌های متولی با آسیب‌های اجتماعی باید با ارائه برنامه مدون و عملیاتی در محله‌ها ایفای نقش کنند، در این رابطه مدیریت امور اجتماعی استانداری ایلام بعنوان هماهنگ‌کننده تمامی دستگاه‌های مرتبط عمل خواهد کرد، مدیر کل جدید امور اجتماعی نیز دارای تجربه کار چندین ساله در این حوزه است و امیدواریم خروجی‌ها منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی شود.