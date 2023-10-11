تأمین کودهای کشاورزی یارانه ای در کشت های پاییزه شهرستان رزن

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت برای ۸۰ هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات پاییزه شهرستان رزن، از ابتدای شهریورماه سالجاری مقدار دوهزار و ۵۳۲ تن کودهای یارانه‌ای پایه ازته، فسفاته و پتاسه توزیع شده است.

آقای الیاسی گفت کودهای توزیع شده شامل دو هزار و ۵۷ تن ازته، ۴۶۵ تن فسفاته و ۱۰ تن پتاسه بوده است که توسط کارگزاران این شرکت طبق سهمیه بندی سازمان جهاد کشاورزی استان و از طریق سامانه پهنه‌بندی و پایش در اختیار کشاورزان منطقه قرار گرفته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در پایان ابراز امیدواری کرد به منظور حمایت از کشاورزان با تأمین مناسب و به موقع کودهای کشاورزی یارانه‌ای، افزایش عملکرد در کشت‌های پاییزه را شاهد باشیم.