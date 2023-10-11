وزش بادهای جنوبی در استان بوشهر تداوم دارد

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، تا پنج روز آینده با وزش بادهای جنوبی در اغلب روزها، ضمن افزایش رطوبت و شرجی هوا، غبار محلی، در طول روز گاهی وزش ملایم باد و طی صبحگاه نیز در برخی از نقاط وقوع مه صبحگاهی، از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف همراه با غبار محلی، در طول روز وزش ملایم باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

وی گفت: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی می‌شود.