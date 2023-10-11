بهگزارش خبرنگار مهر، تیمور خالدی ظهر چهارشنبه در جلسهای که با حضور مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران و فعالان بخش خصوصی استان برگزار شد، گفت: علاقمندان به مسافرت و گردش از این پس میتوانند در قالب سفر کارت، برای انجام سفرهای خود وام قرضالحسنه دریافت کنند.
رئیس اداره نظارت و ارزیابی خدمات و دفاتر گردشگری کردستان اظهار کرد: هماکنون هماهنگی و عقد قرارداد میان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با بانک قرض الحسنه مهر ایران در حال انجام است که به زودی نهایی خواهد شد.
وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد شور و نشاط اجتماعی، رونق بیشتر سفر و ایجاد محرک در حوزه گردشگری عنوان کرد و افزود: زمانی که یک گردشگر قصد سفر دارد، باید به دفاتر گردشگری طرف قرارداد با بانک مهر ایران مراجعه کرده و او را به این بانک معرفی کنند.
خالدی یادآور شد: پرداخت این تسهیلات به دو شکل سفر کارت و حمایتی است که تا سقف ١٠٠ میلیون تومان به گردشگران داده میشود و نحوه بازپرداخت آن هم بهصورت ٦ ماهه و ٢٠ ماهه با نرخ سود ٤ درصد است.
رئیس اداره نظارت و ارزیابی خدمات و دفاتر گردشگری کردستان بیان کرد: بانک طرف قرارداد هم ظرف مدت ۵ روز به درخواست گردشگر متقاضی دریافت این تسهیلات پاسخ میدهد.
وی اظهار کرد: هماکنون ٥٩ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در استان بهصورت مستمر در حال ارائه خدمات به متقاضیان و گردشگران داخلی و خارجی هستند.
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