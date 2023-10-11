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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۴

فرمانده انتظامی اهواز:

۱۳۸ معتاد متجاهر در اهواز جمع‌آوری شدند

۱۳۸ معتاد متجاهر در اهواز جمع‌آوری شدند

اهواز- فرمانده انتظامی اهواز از جمع‌آوری ۱۳۸ معتاد متجاهر و کارتن خواب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین زلقی با اعلام این خبر اظهار کرد: طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر و کارتن خواب به مدت ۲۴ ساعت در شهرستان اهواز به اجرا در آمد و مأموران فرماندهی انتظامی اهواز و کلانتری‌های تابعه پس از هماهنگی قضائی نسبت جمع‌آوری این افراد در سطح شهر اقدام کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح، پلیس با رعایت موازین شرعی و قانونی و رعایت حقوق شهروندی وارد عمل شده و با ورود به محل‌های پاتوق افراد معتاد متجاهر و کارتن خواب که باعث سلب آسایش عموم شهروندان شده بودند، آن‌ها را جمع‌آوری کردند.

سرهنگ زلقی گفت: در اجرای این طرح ۱۳۸ نفر معتاد متجاهر و کارتن خواب را از شهر اهواز جمع‌آوری و برای بهبود وضعیت و همچنین ترک اعتیاد به مرکز ترک اعتیاد انتقال داده شدند.

کد مطلب 5908805

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