به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین زلقی با اعلام این خبر اظهار کرد: طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر و کارتن خواب به مدت ۲۴ ساعت در شهرستان اهواز به اجرا در آمد و مأموران فرماندهی انتظامی اهواز و کلانتری‌های تابعه پس از هماهنگی قضائی نسبت جمع‌آوری این افراد در سطح شهر اقدام کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح، پلیس با رعایت موازین شرعی و قانونی و رعایت حقوق شهروندی وارد عمل شده و با ورود به محل‌های پاتوق افراد معتاد متجاهر و کارتن خواب که باعث سلب آسایش عموم شهروندان شده بودند، آن‌ها را جمع‌آوری کردند.

سرهنگ زلقی گفت: در اجرای این طرح ۱۳۸ نفر معتاد متجاهر و کارتن خواب را از شهر اهواز جمع‌آوری و برای بهبود وضعیت و همچنین ترک اعتیاد به مرکز ترک اعتیاد انتقال داده شدند.