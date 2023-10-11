قم در لیگ ووشو جوانان کشور شرکت می کند

جواد محمدزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات لیگ دسته اول ووشو جوانان کشور در حالی برگزار خواهد شد که یک تیم به نمایندگی از قم در این مسابقات شرکت میکند.
وی افزود: جلسه قرعه کشی این مسابقات دیشب در فدراسیون ووشو برگزار شد و رقابتها در ۲ گروه الف و ب برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه تیم قم در گروه ب این مسابقات قرار دارد اظهار داشت: رنگ فیروزه بوشهر، باشگاه مقاومت، هیأت ووشو نور، هیأت ووشو قم، هیأت ووشو اردبیل و هیأت ووشو هرمزگان تیمهای حاضر در گروه ب مسابقات لیگ ووشو جوانان کشور هستند.
رئیس هیأت ووشو استان قم بیان کرد: مسابقات لیگ ووشو جوانان کشور از ۲۵ آبان آینده برگزار میشود و تیمهای میزبان در هفتههای آتی مشخص خواهند شد.
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