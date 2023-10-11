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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۸

رئیس هیات ووشو قم:

قم در لیگ ووشو جوانان کشور شرکت می کند

قم در لیگ ووشو جوانان کشور شرکت می کند

قم- رئیس هیات ووشو قم از اعلام آمادگی و شرکت تیم جوانان این استان در مسابقات لیگ ووشو جوانان کشور خبر داد.

جواد محمدزاده در گفت‎وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات لیگ دسته اول ووشو جوانان کشور در حالی برگزار خواهد شد که یک تیم به نمایندگی از قم در این مسابقات شرکت می‌کند.

وی افزود: جلسه قرعه کشی این مسابقات دیشب در فدراسیون ووشو برگزار شد و رقابت‌ها در ۲ گروه الف و ب برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تیم قم در گروه ب این مسابقات قرار دارد اظهار داشت: رنگ فیروزه بوشهر، باشگاه مقاومت، هیأت ووشو نور، هیأت ووشو قم، هیأت ووشو اردبیل و هیأت ووشو هرمزگان تیم‌های حاضر در گروه ب مسابقات لیگ ووشو جوانان کشور هستند.

رئیس هیأت ووشو استان قم بیان کرد: مسابقات لیگ ووشو جوانان کشور از ۲۵ آبان آینده برگزار می‌شود و تیم‌های میزبان در هفته‌های آتی مشخص خواهند شد.

کد مطلب 5908814

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