به گزارش خبرنگار مهر، حسین طاهری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر خبرگزاری مهر کردستان در سنندج، اظهار داشت: با استناد به سخنان گوهربار رهبری در سال ۸۸ کردستان یک استان فرهنگی است ولی تصویری متفاوت از استان بازتاب داشته و رسانه‌ها باید برای نمایش این غنای فرهنگی و فرهنگی بودن استان همت کنند.

وی افزود: رسانه مهر با توجه به نقشی که دارد برای معرفی و بازتاب غنای که در کردستان وجود دارد همت کند.

معاون خبرگزاری مهر اذعان کرد: خبرنگاران مهر باید نقش بیشتری برای شکستن کلیشه در استان داشته باشند و در نشان دادن تصویر مناسب به عموم مخاطب همت کنند و ضریب شایسته ای در بخش رده بندی اخبار را بگیرند.

وی بیان کرد: مسائل محلی و استانی باید تاپ یک اخبار رسانه‌ها قرار بگیرند تا هم بازخورد بالا داشته باشد و هم موانع و مشکلات مورد توجه قرار بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: خبرگزاری مهر نقش بیشتری برای بازتاب مسائل دارد و موظف است که تلاش بیشتری همراه با رسانه‌های دیگر در معرفی ظرفیت‌های کردستان داشته باشد.

مهر یک رسانه تأثیرگذار است

رئیس خانه مطبوعات و رسانه‌های استان کردستان هم در این مراسم با اشاره به تعهد پذیری خانم ناصری بیان کرد: خبرگزاری مهر در استان کردستان در بخش تولیدات، گزارش و مصاحبه عمیق یک رسانه تأثیرگذار است.

شیروان یاری افزود: اعتماد به یک بانو در سمت مدیریت خبرگزاری مهر استان یک گام ارزشمند است تا گفتمان جدید را شکل دهد و این اقدام می‌تواند یک جهش برای این رسانه باشد.

وی ادامه داد: در استان کردستان با توجه به هم مرزی با کشور عراق و وجود اشتراکات فرهنگی و اجتماعی در بخش کردی رسانه مهر می‌تواند یک پل رسانه‌ای قوی و مقتدر باشد.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان هم در ادامه این مراسم عنوان کرد: در بخش بانوان خبرنگاران کردستان همواره تلاش و همت والای برای بازتاب اخبار این حوزه داشتند و اینکه مدیریت این رسانه مهم در استان هم به یک بانوی فرهیخته واگذار شده به نوبه‌ی خود ارزشمند است.

زینب زاله بیان کرد: زنان نیمی از جمعیت پویای استان و کشور هستند و در بطن جامعه و هر خانواده‌ای حضور دارند که انعکاس خوب اخبار و نگاه نوآورانه همراه با تعهد، تجربه و درایت همراه با مسئولین پذیری آنها می‌تواند دید تازه ای به رسانه بدهد.

در این مراسم عدالت ناصری به عنوان مدیر خبرنگار مهر کردستان معرفی شد.