  1. استانها
  2. کردستان
۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۵

معاون خبرگزاری مهر:

رسانه‌ها برای نمایش غنای فرهنگی کردستان تلاش کنند

رسانه‌ها برای نمایش غنای فرهنگی کردستان تلاش کنند

سنندج_ معاون خبر خبرگزاری مهر گفت: رسانه‌ها باید برای نمایش غنای فرهنگی و فرهنگی بودن استان کردستان همت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طاهری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر خبرگزاری مهر کردستان در سنندج، اظهار داشت: با استناد به سخنان گوهربار رهبری در سال ۸۸ کردستان یک استان فرهنگی است ولی تصویری متفاوت از استان بازتاب داشته و رسانه‌ها باید برای نمایش این غنای فرهنگی و فرهنگی بودن استان همت کنند.

وی افزود: رسانه مهر با توجه به نقشی که دارد برای معرفی و بازتاب غنای که در کردستان وجود دارد همت کند.

معاون خبرگزاری مهر اذعان کرد: خبرنگاران مهر باید نقش بیشتری برای شکستن کلیشه در استان داشته باشند و در نشان دادن تصویر مناسب به عموم مخاطب همت کنند و ضریب شایسته ای در بخش رده بندی اخبار را بگیرند.

وی بیان کرد: مسائل محلی و استانی باید تاپ یک اخبار رسانه‌ها قرار بگیرند تا هم بازخورد بالا داشته باشد و هم موانع و مشکلات مورد توجه قرار بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: خبرگزاری مهر نقش بیشتری برای بازتاب مسائل دارد و موظف است که تلاش بیشتری همراه با رسانه‌های دیگر در معرفی ظرفیت‌های کردستان داشته باشد.

مهر یک رسانه تأثیرگذار است

رئیس خانه مطبوعات و رسانه‌های استان کردستان هم در این مراسم با اشاره به تعهد پذیری خانم ناصری بیان کرد: خبرگزاری مهر در استان کردستان در بخش تولیدات، گزارش و مصاحبه عمیق یک رسانه تأثیرگذار است.

شیروان یاری افزود: اعتماد به یک بانو در سمت مدیریت خبرگزاری مهر استان یک گام ارزشمند است تا گفتمان جدید را شکل دهد و این اقدام می‌تواند یک جهش برای این رسانه باشد.

وی ادامه داد: در استان کردستان با توجه به هم مرزی با کشور عراق و وجود اشتراکات فرهنگی و اجتماعی در بخش کردی رسانه مهر می‌تواند یک پل رسانه‌ای قوی و مقتدر باشد.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان هم در ادامه این مراسم عنوان کرد: در بخش بانوان خبرنگاران کردستان همواره تلاش و همت والای برای بازتاب اخبار این حوزه داشتند و اینکه مدیریت این رسانه مهم در استان هم به یک بانوی فرهیخته واگذار شده به نوبه‌ی خود ارزشمند است.

زینب زاله بیان کرد: زنان نیمی از جمعیت پویای استان و کشور هستند و در بطن جامعه و هر خانواده‌ای حضور دارند که انعکاس خوب اخبار و نگاه نوآورانه همراه با تعهد، تجربه و درایت همراه با مسئولین پذیری آنها می‌تواند دید تازه ای به رسانه بدهد.

در این مراسم عدالت ناصری به عنوان مدیر خبرنگار مهر کردستان معرفی شد.

کد مطلب 5908820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها