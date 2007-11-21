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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۳۹

بکهام در دیدار با کرواسی نیمکت نشین است

بکهام در دیدار با کرواسی نیمکت نشین است

استیو مک کلارن در نظر دارد در دیدار حساس امشب مقابل کرواسی در چارچوب رقابت های مقدماتی یورو 2008، دیوید بکهام و پل رابینسون را روی نیمکت بنشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساکر نت، اگرچه ترکیب اصلی تیم تا یک ساعت مانده به آغاز بازی اعلام نمی شود اما آنچه از تمرینات تیم ملی انگلستان برمی آید این است که اسکات کارسون کم تجربه به جای رابینسون درون دروازه می ایستد و شان رایت فیلیپس هم جای بکهام را در میدان پر خواهد کرد.

کارسون 22 ساله جمعه شب نخستین بازی ملی خود را در دیدار دوستانه با اتریش تجربه کرد اما فیلیپس در 5 بازی از 6 بازی امسال انگلستان به میدان رفته و در سه دیدار گذشته دو بار هم گلزنی کرده است.

مک کلارن در این دیدار همچنین گرت باری را به اوون هارگریوز که بتازگی از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده ترجیح خواهد داد.

انگلستان برای اینکه جواز حضور در مرحله پایانی رقابت های یورو 2008 را بگیرد باید در دیدار امشب مقابل کرواسی در ومبلی لندن به تساوی یا پیروزی دست پیدا کند. 

کد مطلب 590883

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