به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا محسنی کارشناس ورزش که در بخش تشریفات با کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و بسیاری از فدراسیون‌های ورزشی همکاری داشته است، در یادداشتی پیرامون این موضوع نوشته است:

«امروزه اگر از هر رهگذر خاص و عامی در کوچه و خیابان بپرسید که چه تعبیر و تفسیری از تشریفات دارند، شاید بیشتر مردم تدارکاتی از جنس تجمل و تکلف را بر زبان آورده و نوعی بریز و بپاش بی قاعده را جهت پذیرایی در نظر بگیرند که در آن گاهاً نتیجه امر مشخص نبوده و شاید کارنامه ضعیفی را برای میزبان رقم بزند.

این تصور غلط که برای پذیرایی مناسب میهمان نیاز به ریخت و پاش بی قاعده و خارج از اصول است بصورت یک اپیدمی در میان مردم و سازمان‌ها نهادینه شده است چرا که آنچه از اصول تشریفات از آن یاد می‌شود بصورت مطلوب تعریف و جای گذاری نشده و میزبانی‌های خارج از اصول را رقم می‌زند.

تشریفات در ورزش؛ واژه‌ایی مجهول و مغضوب

در این میان ورزش کشورمان از این قاعده عدم رعایت تشریفات مناسب مستثنی نبوده و سال‌های متمادی است مشاهده می‌شود این اصل میزبانی، در این عرصه بسیار مهم که نقش بسزایی را در ایجاد روابط بین کشورها ایفاد می‌نماید به عنوان یک ابزار ارتباطی به درستی انجام نمی‌گردد و با نگاهی گذرا به عملکرد و مستندات نهادهای ورزشی کشورمان خواهیم دید که امور تشریفات در مناسبات بین المللی که ایران نقش میزبان را دارد طبق اصول نیست و تنها آثار دلخراش هرج و مرج بی دلیل، حیف و میل بی مورد و بی آبرویی را بر تن خسته ورزش کشورمان می‌گذارد.

فرصت‌هایی که به تهدید تبدیل می‌شود

اکثر کشورها تمام تلاش و همت خود را به کار می‌بندند که میزبان یک مقام، یک جلسه و یا یک رویداد در کشورشان باشند، تا بر اساس آن بتوانند امتیازهای ویژه‌ای را برای کشور اخذ نمایند.

متاسفانه در کشورمان گاهاً برخلاف تمامی رایزنی‌هایی که انجام می‌شود و ده‌ها جلسه ایی که به جهت هماهنگی بین اشخاص اجرایی صورت می‌پذیرد ادامه مسیر مطلوب نبوده و میزبانی‌های ایران را در آینده در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.

هرج و مرج حضور تماشاگران، اهداء یک یادبود توسط مدیر عامل مطرح یک باشگاه به یک بازیکن در جای نامناسب، حمل و نقل مسئولین کنفدراسیون یک فدراسیون با تاکسی اینترنتی، استقبال نامناسب از نمایندگان خارجی در فرودگاه و ده‌ها مورد دیگر مصداق‌هایی از این دسته است که این چالش را پیش روی ورزش کشور می‌گذارد.

به واقع چه چیزی دلیل اصلی رقم خوردن این نکات منفی و نزول شأن میهمان نوازیدر کشور است؟

عدم آگاهی و تسلط لازم بر اصول فرهنگی و تشریفات برخی مسئولین، مدیران و یا استفاده از اشخاصی که آشنایی لازم با این حوزه بسیار مهم را ندارند و صرفاً انجام این مهم را پوشیدن کت و شلوار می‌پندارند، گاهاً سبب شده است که در ملاقات‌های رسمی سطح و سطوح مقامات رعایت نگردد و یا در جلسات از پذیرایی خارج از عرف استفاده شود و در اکثر مراسمات افتتاحیه و اختتامیه برنامه‌ای خارج از حوصله مخاطبین و صرفاً به جهت ایراد تعارفات مسئولین تنظیم بشود تا شاهد آن باشیم که مشکلات عدیده جبران ناپذیر برای ورزش رقم بخورد.

* علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد

با عنایت به تمامی مواردی که گفته شد به نظر می‌رسد مسئولین ورزش کشورمان می‌بایست در این اصل بسیار مهم با برگزاری دوره‌های تخصصی جهت کلیه متولیان ورزش و استفاده از اشخاص کار آمد، چاره اندیشی کرده تا در آینده علاج واقعه را قبل از وقوع رقم بزنیم تا شأن و منزلت ورزش کشورمان به جایگاه واقعی خود در جوامع ملی و بین المللی برسد.»