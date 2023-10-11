به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و نیرو در جلسه امروز چهارشنبه هیأت دولت که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، در گزارش‌هایی جداگانه‌، آخرین اقدامات انجام شده در دستگاه متبوع خود در راستای پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف دولت مردمی را بیان کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه با اعلام خبر انعقاد قرارداد فاز اول ایجاد منظومه فضایی جمهوری اسلامی ایران با کنسرسیومی از شرکت‌های خصوصی داخلی و آغاز

پرتاب‌های لازم برای ایجاد این منظومه از سال آینده، گفت: با اجرای این قرارداد، ایران جزو معدود کشورهایی خواهد شد که توانمندی منظومه‌سازی در فضا را دارند.

در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در گزارشی از اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، این طرح را یکی از بزرگترین طرح‌ها در مقیاس جهانی دانست و افزود: تاکنون طرح مشابهی در این مقیاس و برای انتقال ۲.۴ میلیارد مترمکعب آب (برابر با ۲ برابر مصرف آب سالیانه استان تهران) در هیچ کشور دیگری اجرا نشده است.

طول این خط انتقال آب در نهایت به ۱۸۰۰ کیلومتر خواهد رسید و در مسیر آن ۱۹ ایستگاه پمپاژ و یک تونل انتقال آب تحت فشار به طول ۱۲.۲ کیلومتر احداث خواهد شد که یکی از طولانی‌ترین تونل‌های انتقال آب تحت فشار محسوب می‌شود.

عملکرد صنعت برق کشور موضوع گزارش وزیر نیرو در جلسه امروز هیأت دولت بود و مهندس محرابیان با اشاره به رکوردشکنی مصرف برق در تابستان امسال، تأمین برق و جلوگیری از تکرار خاموشی‌های گسترده سال‌های قبل از استقرار دولت سیزدهم را دستاوردی عظیم دانست و افزود: تأمین برق در تابستان امسال در شرایطی بود که در کشور تا ۳ درجه افزایش دمای بالاتر از متوسط بلندمدت داشتیم. این مسئله باعث افزایش متوسط ۴ هزار مگاواتی برق و در ایام پیک تا ۵ هزار و ۷۰۰ مگاوات شد.

وی افزود: علاوه بر شکستن رکورد مصرف، در ۲ سال گذشته ۲ میلیون مشترک جدید و ۹۱۸ روستای جدید نیز به شبکه برق کشور اضافه شدند که با مدیریت مناسب تولید و مصرف، برق لازم تأمین و از تکرار خاموشی‌های گسترده سالهای قبل از ۱۴۰۰ جلوگیری شد.

وزیر نیرو در گزارش خود اعلام کرد که در تابستان امسال، در بخش خانگی ۴۰ درصد مشترکین با وجود گرمای شدید نسبت به سال گذشته مصرف کمتری داشتند و در بخش اداری نیز با مدیریت خوب اعمال شده، ۸۵۰ مگاوات برق صرفه‌جویی شد که نتیجه آن عدم خاموشی برنامه‌ریزی شده در بخش خانگی بود.

محرابیان با اشاره به افزایش قیمت ۴۳۳ درصدی سیمان ناشی از قطع برق صنایع در سال ۱۴۰۰ گفت: امسال با مدیریت تأمین حداکثری برق صنایع بزرگ از طریق تحویل برق مورد نیاز در ساعت‌های خارج از اوج مصرف، تولید این کارخانه‌ها تضمین و از رشد قیمت کالاهای تولیدشده آنها نیز جلوگیری شد.

وزیر نیرو رشد ۱۰ درصدی تولید سیمان و پیشی گرفتن عرضه میلگرد از تقاضا در تابستان امسال را از نتایج این مدیریت اعلام کرد و افزود: امسال برق موردنیاز واحدهای کارگاهی و صنفی داخل شهرها هم بدون اعمال محدودیت تأمین شد.

رئیس جمهور نیز در ادامه جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات انجام شده، تداوم تلاش و جهاد شبانه‌روزی مسئولان را در زمینه اجرای برنامه‌های دولت در راستای تأمین نیازها و رفع مشکلات مردم خواستار شد.

رئیسی با اشاره به ثبات ایجاد شده در عرصه اقتصادی کشور تصریح کرد: لازمه حفظ ثبات فعلی این است که همه بخش‌های مرتبط به‌خصوص وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت با تقویت اتحادیه‌ها و اصناف، مدیریت و کنترل موثرتری بر قیمت‌ها داشته باشند.

رئیس جمهور با بیان اینکه استانداران نمایندگان عالی دولت در استان‌ها هستند، هماهنگی همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی با استاندار در جهت هم‌افزایی و همکاری برای رفع مشکلات مردم را ضروری دانست.

رئیسی در پایان با محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها در غزه اظهار داشت: صهیونیست‌ها در مقابل چشم جهانیان مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شوند و همه سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی باید به وظایف خود در این زمینه بدون هیچ استثنا و تبعیضی عمل کنند.