محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی تا روز جمعه با استقرار جریانات جنوبی با شدت و ضعف شاهد افزایش رطوبت و مه رقیق در نوار ساحلی، مناطق جنوبی و مرکزی استان خوزستان خواهیم بود.

وی اضافه کرد: در این ایام با توجه به انباشت رطوبت و بالا بودن ضرایب ناپایداری، افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده در ارتفاعات شمالی و شمال شرقی خوزستان دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: از روز جمعه تا اوایل هفته آینده کاهش ۲ - ۴ درجه‌ای دما در استان پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری تصریح کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۴۴.۳ و ایذه با ۱۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

وی گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۴۱.۹ و حداقل به ۲۴.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.