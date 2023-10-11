محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس نقشههای پیشیابی تا روز جمعه با استقرار جریانات جنوبی با شدت و ضعف شاهد افزایش رطوبت و مه رقیق در نوار ساحلی، مناطق جنوبی و مرکزی استان خوزستان خواهیم بود.
وی اضافه کرد: در این ایام با توجه به انباشت رطوبت و بالا بودن ضرایب ناپایداری، افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده در ارتفاعات شمالی و شمال شرقی خوزستان دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: از روز جمعه تا اوایل هفته آینده کاهش ۲ - ۴ درجهای دما در استان پیش بینی میشود.
سبزه زاری تصریح کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۴۴.۳ و ایذه با ۱۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط در خوزستان گزارش شدهاند.
وی گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۴۱.۹ و حداقل به ۲۴.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.
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