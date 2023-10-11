مرتضی فیروزآبادی در حاشیه جشن خودکفایی ۲ هزار نفری مددجویان کمیته امداد استان اردبیل در گفتو گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری جشن خودکفایی ۲ هزار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل هستیم که در سالهای اخیر با پرداخت تسهیلات و منابع حمایتی توانسته اند از چرخه حمایتی مستقیم این نهاد خارج شوند.
وی تصریح کرد: امسال در سطح کشور خودکفایی ۱۰۰ هزار مددجو هدفگذاری شده تا با عملکرد مناسبی که در حوزه اشتغال در سالهای گذشته داشتیم، زمینه و فرصت استقلال مالی این خانوادهها فراهم آمده و بتوانند برای سایران نیز فرصت اشتغال ایجاد کنند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: این اقدام به معنای خارج کردن مددجویان تحت پوشش از کلیه خدمات کمیته امداد نیست بلکه از پرداخت مستمری معاف شده اما سایر خدمات عمومی کمیته امداد نظیر معیشت، مسکن و اکرام میتوانند استفاده کنند.
فیروزآبادی افزود: ما در کنار ایجاد فرصت اشتغال برای مددجویان، در حوزههای مختلف سعی میکنیم از این خانوادهها حمایتهای لازم را انجام دهیم که عمده حمایتها در حوزه مشاغل و بازاریابی محصولات و سایر پشتیبانیهای مورد نیاز است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امسال نیز برنامه اشتغال کمیته امداد همچون سال گذشته با حمایت دولت و مجلس ادامه دارد و پیشبینی شده تا ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع برای مددجویان کمیته امداد در سطح کشور پرداخت شود.
فیروزآبادی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان از این منابع پرداخت شده و تلاش میکنیم با همت بانکهای عامل و مدیران دستگاههای اجرایی به ویژه وزارت اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و وزارت کشور همچنین کمک و مساعدت استانداران و مدیران بانکهای عامل در پرداخت این تسهیلات تا پایان سال به شکل صد درصدی عملکرد قابل تقدیری داشته باشیم.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد بیان کرد: کمیته امداد سعی دارد تا این حمایتها و پشتیبانیها را به صورت مستمر انجام داده و یک فرصت استثنایی در توانمندسازی خانوادهها رقم بزند.
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