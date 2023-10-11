به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران ایستگاه بازرسی «خمه» شهرستان الیگودرز حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۴ تن چوب «ام‌دی‌اف» قاچاق فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان ۹ میلیارد ریال برآورد شده است، اظهار داشت: دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار الهی، عنوان کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ به‌صورت ویژه در دستور کار انتظامی قرار دارد و از شهروندان تقاضا می‌شود علاوه بر اجتناب از خرید کالای قاچاق به‌منظور حمایت از کالای داخلی، هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.