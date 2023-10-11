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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۰

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

توقیف کامیون حامل ۲۴ تن «ام‌دی‌اف» قاچاق در الیگودرز

توقیف کامیون حامل ۲۴ تن «ام‌دی‌اف» قاچاق در الیگودرز

الیگودرز - فرمانده انتظامی لرستان از توقیف کامیون حامل ۲۴ تن چوب «ام‌دی‌اف» قاچاق در شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران ایستگاه بازرسی «خمه» شهرستان الیگودرز حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۴ تن چوب «ام‌دی‌اف» قاچاق فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان ۹ میلیارد ریال برآورد شده است، اظهار داشت: دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار الهی، عنوان کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ به‌صورت ویژه در دستور کار انتظامی قرار دارد و از شهروندان تقاضا می‌شود علاوه بر اجتناب از خرید کالای قاچاق به‌منظور حمایت از کالای داخلی، هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5908856

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