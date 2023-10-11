به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران گفت: با توجه به هشدار نارنجی هواشناسی، روز چهارشنبه تا جمعه به ویژه در نیمه شمالی و مناطق غربی تهران بعضی از ساعت‌ها وقوع رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید، کاهش قابل ملاحظه دما و نفوذ توده هوای سرد، آبگرفتگی و لغزندگی معابر، رخداد مه و تگرگ بسیار محتمل خواهد بود.

بشیری افزود: به هموطنان توصیه می‌شود ضمن احتیاط در جاده‌ها، پرهیز از کوهنوردی، اجتناب از پرواز با چتربال و هواپیمای آموزشی و استحکام سازه‌های موقت، از توقف و تردد در حاشیه رودخانه و مسیل‌ها از جمله حوزه آبریز کن و محور سولقان- امامزاده داوود (ع) خودداری کنند.

بشیری با تاکید به عدم جابجایی عشایر و چرایی دام در ارتفاعات تصریح کرد: هشدارهای لازم جهت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی داده شده است.