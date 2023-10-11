به گزارش مهر، بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی و تحلیل الگوهای همدیدی وضعیت جوی استان تهران با توجه به بروز ناپایداریها از امروز تا روز جمعه (۱۹ تا ۲۱ مهرماه) به تناوب در بعضی ساعات وزش باد شدید در ارتفاعات شمالی و نیمه جنوبی و غربی استان و گاهی وزش باد خیلی شدید با احتمال تندباد لحظهای و در مناطق مستعد خیزش موقت گرد و خاک مورد انتظار است.
برای بعد از ظهر امروز تا روز جمعه در بعضی ساعات در سطح استان بارش پراکنده باران، در ارتفاعات و بخشهای غربی رگبار و رعدوبرق و در قلهها احتمال بارش برف و تگرگ پیش بینی میشود.
از امروز تا روز جمعه روند کاهش دما روز پنج شنبه کاهش محسوس دما و از روز شنبه (۲۲ مهرماه) افزایش نسبی دما در سطح استان رخ خواهد داد.
پیش از این اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به وقوع رگبار و رعد و برق و احتمال جاری شدن روانآب همچنین کاهش دما تا ۱۲ درجه سلسیوس در این استان هشدار داده بود.
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