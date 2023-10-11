خرید توافقی لیموترش مطالبه باغداران جهرمی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شعبانی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی شهرستان جهرم، اظهار داشت: جهرم یک شهر کشاورزی است و ۵۰ درصد مردم از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم تاکید کرد: بنابراین با توجه به وسعت کشاورزی در شهرستان، وجود نگرانی و دغدغه برای فروش محصولات این قشر زحمتکش قابل قبول نیست و باید رفع شود.

وی گفت: لیموترش از کشاورز در جهرم بین ۵ تا ۸ هزار تومان خریداری می‌شود در حالی که همین محصول در مرکز استان بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که کاملاً مشخص و واضح است که سود اصلی شامل کشاورز و باغدار که یکسال تلاش و زحمت می‌کشد، نمی‌شود.

شعبانی بیان کرد: درخواست ما این است که تعاون روستایی استان محصول لیموترش را با قیمت منطقی به صورت توافقی از باغداران خریداری کند تا سود اصلی شامل تولیدکنندگان شود.

وی با اشاره به اینکه باید تلاش شود سود اصلی در فروش شامل تولید کننده شود نه واسطه، اعلام کرد: به منظور حذف و کاهش سود واسطه گران، ۱۰ غرفه عرضه مستقیم در میدان تره بار تهران برای فروش محصولات کشاورزی برنامه ریزی شده که باغداران و کشاورزان می‌توانند از طریق انجمن باغداران نسبت به حضور در این غرفه اقدام کنند.

نماینده عالی دولت در شهرستان جهرم با بیان اینکه تقریباً نیمی از لیموترش استان در جهرم تولید می‌شود، گفت: پیش بینی ۴۲۰ هزار تن تولید لیموترش در فارس شده که ۱۸۰ هزار تن از آن مربوط به شهرستان جهرم است.

شعبانی با اشاره به کیفیت مطلوب لیموترش جهرم، بیان داشت: متأسفانه لیموترش جهرم برند سازی نشده و برگزاری جشنواره لیمو یکی از ضرورت‌های این اتفاق است که قطعاً قابلیت استانی و ملی شدن را دارد.