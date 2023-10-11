امروزه جریان تبلیغ بسیار پیچیده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید باباخانی ظهرچهارشنبه در جلسه نقد و بررسی فعالیت‌های محرم و صفر استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان در برنامه‌های فرهنگی پیشتاز است، اظهار داشت: انتظار ما نیز همین است چرا که اصفهان ظرفیت فرهنگی عمیقی داشته و باید همواره در این زمینه پیشران باشد.

وی با بیان اینکه حضور حجت‌الاسلام فوقی در تبلیغات اسلامی اصفهان تحول آفرین بوده است، گفت: وی نیازهای روز را به خوبی حس کرده طی کمتر از ۲ سال فعالیت وی اتفاقات بسیار بی نظیری رقم خورده که در کشور ممتاز بوده، چرا که اصفهان استانی نخبه است و اظهار نظرات مختلفی وجود دارد و هماهنگی و مدیریت در این استان کار بسیار سختی است.

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه عملکرد حجت الاسلام فوقی از سوی مدیران سازمان تبلیغات اسلامی بسیار رضایت بخش اعلام شده است چرا که وی توانسته به خوبی پیچیدگی‌های موجود در این استان را برطرف و پیوند خوبی بین بخش‌های مختلف فرهنگی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه بودجه و اعتبارات تبلیغات اسلامی در استان اصفهان با انتظارات همخوانی ندارد، ادامه داد: می‌توان گفت در زمان کمتر از ۲ سال فعالیت حجت الاسلام فوقی به اندازه ۵ سال کار شده است و اقدامات بسیار پرشتاب صورت گرفته است.

حجت الاسلام باباخانی با بیان اینکه هر اتفاقی که در اصفهان می‌افتد حتی از تهران هم جلوتر است، گفت: هویت اصیل تبلیغی در تهران موجود نیست و جریانات سیاسی بیشتر از جریانات دینی حاکم است و این در حالی است که در اصفهان جریانات دینی و تبلیغی بیش از جریانات سیاسی مورد توجه است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌ها و فعالیت‌های مجموعه‌های فرهنگی و هیئات مذهبی اصفهان در ایام محرم و صفر ابراز داشت: جمع بندی ما این است که همه اقدامات تعریف شده در ستاد در استان‌ها و در مراکز فرهنگی و هیئات اجرایی می‌شود و از این رو برای ارزیابی فعالیت‌ها نیز ما باید از دل مسئولان اجرایی نظر سنجی داشته باشیم.

رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه آسیب شناسی و الگوسازی ابتکارات برنامه‌های محرم و صفر باید از سوی نهادهای اجرایی در استان‌ها و شهرستان‌ها انجام شود، گفت: در استان اصفهان مجموعه‌های فرهنگی و قدیمی وجود دارد که می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشند.

وی با اشاره به اینکه امروزه جریان تبلیغ بسیار پیچیده شده است، افزود: در گذشته در برخورد با نوجوانان و جوانان به راحتی می‌شد ارتباط گرفت اما امروز مخاطبان حتی در زمان حضور در جلسات از فضای تبلیغی خارج است و در فضای مجازی تحت بمباران‌های تبلیغی است و دستگاه محاسباتی اش جور دیگری فکر می‌کند.

حجت الاسلام باباخانی با بیان اینکه فضای تبلیغ امروز باید متفاوت از گذشته باشد، ادامه داد: باید مخاطبان به صورت هوشمند دسته بندی شود، باید مخاطب را از نظر وضعیت اقتصادی، فکری، جایگاه اجتماعی و … دسته بندی شود و بعد در زمینه تبلیغ برای آنها برنامه ریزی کنیم.