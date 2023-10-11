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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۴۱

اعضای هیات اجرایی ستاد انتخابات اسلام آبادغرب انتخاب شدند

اعضای هیات اجرایی ستاد انتخابات اسلام آبادغرب انتخاب شدند

کرمانشاه- اعضای هیات اجرایی ستاد انتخابات اسلام آبادغرب با حضور معتمدین این شهرستان انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشستی با حضور فرماندار و معتمدین شهرستان اسلام آبادغرب برای تعیین اعضای هیأت اجرایی ستاد انتخابات این شهرستان برگزار شد.

پس از رأی گیری آقایان مراد شیخ احمدی، مهدی کاظمی تبار، سالار محمودیان، محمد عباسی، مرادعلی نیکومنش، مجتبی تاسه، مهدی بساطی، مجتبی قنبری به عنوان عضو اصلی انتخاب شدند.

آقایان مراد بساطی، بهمن ظهرابی، رحمت اله پرندین، ولی آقا صفری و سید اصغر صفوی به عنوان اعضای علی البدل ستاد انتخابات شهرستان اسلام آبادغرب معرفی شدند.

علاوه بر این اعضا فرماندار به عنوان رئیس هیأت اجرایی، رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال به عنوان عضو اداری حضور خواهند داشت.

کد مطلب 5908897

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