بیست وهفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودروی تبریز آغاز به کارکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت خودرو ایران- تبریز با حضور سید احمدرضا علایی طباطبایی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های ایران، عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی، حبیب ماهوتی مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تبریز و سایر مسئولین و مقامات در محل دائمی نمایشگاه تبریز افتتاح شد.

یادآور می‌شود که این نمایشگاه در متراژی بالغ بر ۱۸۰۰۰ مترمربع با مشارکت ۴۵ هلدینگ خودرویی در بخش داخلی از استان‌های آدربایجان شرقی، تهران، البرز، مشهد، کرمان و زنجان و در بخش خارجی از کشور چین در تبریز دایر است.

شرکت کنندگان در این نمایشگاه با نمایش انواع خودروهای سبک و سنگین، دیزلی، تجاری، خدمات سیار خودرویی، قطعات وابسته و سایر گروه‌های مرتبط در سالن‌های امیرکبیر، پروین اعتصامی، شهریار و فضای باز از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۱ مهر ماه سالجاری از ساعت ۱۶ صبح تا ۲۱ پذیرای فعالان و متخصصان این حوزه هستند.