ضرورت هوشمندسازی و کشف علمی جرایم در حوزه مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، در دیدار با رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، گفت: در شرایطی که شاهد پدیدهها و جرایم نوظهور و پیچیده در زمینههای مختلف از جمله مواد مخدر هستیم، برابر تأکیدات فرمانده کل انتظامی کشور باید به سوی هوشمند سازی و کشف علمی جرایم با بهرهگیری از فناوریهای مدرن و به روز بومی گام برداریم.
وی افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با هم افزایی و همکاری سازندهای که با مراکز علمی، دانشگاهی و نیز شرکتهای دانش بنیان برقرار کرده، توانسته است با تولید تجهیزات هوشمند و فناوریهای پیشرفته بومی، در عرصه کشف علمی جرایم با دقت و سرعت بیشتری حرکت کند و بی شک ارتقا سطح همکاریهای دوجانبه با مراکز علمی در زمینههای مختلف اجرایی، علمی، آموزشی و پژوهشی یکی از اولویتهای مأموریتی این پلیس است.
سردار کاکاوند با تشریح دستاوردها و اقدامات علمی پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به عنوان یکی از مجموعههای پیشگام در مسیر هوشمندسازی گفت: با عنایت به پیگیریهای فرمانده کل انتظامی کشور مبنی بر حرکت به سوی هوشمند سازی و کشف علمی جرایم، تولید نیازمندیهای کشور در عرصه مبارزه با مواد مخدر با بهرهگیری از دانش و تخصص داخلی با مشارکت مراکز علمی و شرکتهای دانش بنیان داخلی در دستور کار این پلیس است.
وی افزود: هوشمند سازی اقدامات مقابلهای و توسعه اشراف اطلاعاتی پلیس در شناسایی و کنترل کانونهای جرم خیز مواد مخدر در مناطق صعبالعبور و مرزهای آبی و خاکی پیش از ورود مواد مخدر به داخل کشور از طریق برخورداری و استفاده از تکنولوژیهای به روز از اولویتهای اصلی این پلیس است که به جد به دنبال اجرایی کردن آن هستیم.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم پیشگیری اجتماعی از اعتیاد در کشور اشاره کرد و گفت: پیشگیری از بلیه شوم اعتیاد و ساماندهی معتادان متجاهر یکی از دغدغههای اصلی و مشترک شهروندان و پلیس است و نقش مراکز پژوهشی و علمی در دانش افزایی و استفاده بهینه از فناوری و دانش بومی در زمینههایی از جمله پیشگیری از اعتیاد، ترک و درمان وابستگی به مواد مخدر، آنالیز مواد مخدر صنعتی بسیار پررنگ و حائز اهمیت است.
همچنین حسن زمانیان رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران نیز از تلاشهای شبانه روزی پلیس در عرصه مبارزه مواد مخدر تشکر و قدردانی کرد و گفت: مجموعه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران آمادگی کامل خود را جهت افزایش زمینههای همکاری دو جانبه اعلام میکند.
رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران افزود: برخورد مقتدر با برهم زنندگان احساس نظم و امنیت در جامعه یکی از مطالبات به حق شهروندان است؛ امروز میتوان این ادعا را داشت که مجموعه انتظامی به ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور با اقدامات هوشمندانه، علیالخصوص در زمینه برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و نیز جمعآوری معتادان متجاهر گامهای موفقی برداشته است.
زمانیان با تاکید بر آمادگی همکاریهای مشترک سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با پلیس مبارزه با مواد مخدر در زمینههای مقابلهای و پیشگیری از اعتیاد افزود: از آنجایی که اعتیاد به مواد مخدر یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها است؛ به منظور افزایش میزان رضایت عمومی آحاد جامعه این مجموعه آمادگی کامل خود را در ارتقا سطح همکاریهای مشترک تا ریشه کن شدن پدیده اعتیاد اعلام میدارد.
در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری علمی، تحقیقاتی و آموزشی مشترک بین پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به امضا رسید.
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