حسین احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرودگاه جزیره خارگ یکی از مهمترین و راهبردی‌ترین فرودگاه کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: ارتقای خدمات، ایمنی و امنیت فرودگاه این جزیره به صورت مستمر در برنامه‌های مدون و تدوین شده مدیریت عملیات عمومی قرار دارد، که در این زمینه در ۳ بخش فوق اقدامات مؤثری صورت گرفته است.

مدیر عملیات عمومی خارگ تصریح کرد: با اقدامات مؤثر صورت گرفته از سوی این مدیریت، سه پروژه، نصب دروازه‌های الکترونیکی و ریل برگردان تسمه نقاله دستگاه ایکس ری و تقویت روشنایی اپرون پروازی فرودگاه شهدای جزیره خارگ با موفقیت به سرانجام رسید.

احمدی گفت: این سه پروژه نظر به تأکیدات مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران و پیرو مصوبات لازم الاجرای کمیته امنیتی، حفاظتی فرودگاه شهدای جزیره خارگ صورت پذیرفت.