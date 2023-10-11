حسین احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرودگاه جزیره خارگ یکی از مهمترین و راهبردیترین فرودگاه کشور به شمار میرود.
وی افزود: ارتقای خدمات، ایمنی و امنیت فرودگاه این جزیره به صورت مستمر در برنامههای مدون و تدوین شده مدیریت عملیات عمومی قرار دارد، که در این زمینه در ۳ بخش فوق اقدامات مؤثری صورت گرفته است.
مدیر عملیات عمومی خارگ تصریح کرد: با اقدامات مؤثر صورت گرفته از سوی این مدیریت، سه پروژه، نصب دروازههای الکترونیکی و ریل برگردان تسمه نقاله دستگاه ایکس ری و تقویت روشنایی اپرون پروازی فرودگاه شهدای جزیره خارگ با موفقیت به سرانجام رسید.
احمدی گفت: این سه پروژه نظر به تأکیدات مدیر عامل شرکت پایانههای نفتی ایران و پیرو مصوبات لازم الاجرای کمیته امنیتی، حفاظتی فرودگاه شهدای جزیره خارگ صورت پذیرفت.
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