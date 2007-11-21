جستجو برای یافتن جانشین اوسیم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یومیوری ، فدراسیون فوتبال ژاپن و مسئولان باشگاه اوراوا ردز هرگونه شایعه در خصوص مربیگری تیم ملی ژاپن توسط اوسیک را تکذیب کرده اند.

کوزو تاشیما دبیرکل فدراسیون فوتبال ژاپن گفت: من امروز شخصا با اوسیک صحبت کردم. او با ما تماسی نداشته و ما هم با او صحبتی نداشته ایم. اوسیک گفت برای اوسیم و خانواده اش نگران است که این موضوع رسانه ای شود.

این در حالی است که ایکان اسپورت در صفحه نخست خود گزارش داد که اوسیم مربی تیم قهرمان آسیا در آستانه حضور در تیم ملی انگلستان است.

اوسیم روز جمعه در حالی که در توکیو مشغول تماشای مسابقه فوتبال بود دچار حمله قلبی شد و مسئولان ژاپن بر این باورند حضور او در تیم ملی ، به صلاح خود او و فوتبال ژاپن نیست.