«پلاک کوبی شهر هوشمند» گام مهمی در راستای هوشمندسازی شهر کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه مردافکن ظهر چهارشنبه در آئین رونمایی پلاک هوشمند شهری و تمبر اختصاصی کرمانشاه که در تالار عمارت شهرداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: پروژه شهر هوشمند در کشورهای پیشرفته دنیا از سال ١٩٩٠ اجرایی شده است.

وی افزود: در کشور ایران از سال ١٣٩۵ موضوع پروژه «جی نف» و مکان یابی هوشمند مطرح شده و اقداماتی در بستر رسیدن و نیل به «شهر هوشمند» انجام شد و در همین راستا ابتدا در شهرداری کرمانشاه همکاری مستمری با مخابرات داشتیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: برای نخستین بار قراردادی در راستای فیبر نوری منعقد شد که این قرارداد فیبر نوری علاوه بر دسترسی آسان تمام شهروندان به استفاده از اینترنت امکان استفاده از اینترنت پر سرعت را برای همگان فراهم می‌کند.

وی با اشاره به مؤلفه‌های مختلف شهر هوشمند، ادامه داد: تکمیل این پروژه نیازمند همدلی و همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان از قبیل پست، مخابرات، آب و فاضلاب و برق است که اطلاعات و برنامه‌های لازم و نقشه‌های مکانی در این سامانه بارگذاری شود.

مردافکن بیان کرد: هوشمندسازی نتایج بسیار خوبی از جمله کاهش تردد، کاهش بروکراسی و کاهش مراجعات شهروندان به شهرداری را به دنبال دارد.

وی تشریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نظام مهندسی در قالب شهر هوشمند منعقد شده و اکنون بسیاری از کارهای نظارت ساختمان و تبادل اطلاعات بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت الکترونیکی و کامپیوتری انجام می‌شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه تأکید کرد: بر اساس برنامه‌هایی که سازمان فاوا در سیستم شهرسازی در حال پیگیری آن است در آینده نزدیک به سمتی می‌رویم که برای بسیاری از امورات از جمله صدور پروانه ضرورتی به مراجعه شهروندان به شهرداری نباشد.

مردافکن خاطرنشان کرد: این آئین پلاک کوبی را به فال نیک می‌گیریم و این پروژه دارای لایه‌های دسترسی مختلفی است لذا پلاک که در هر واحدی نصب شود قطعاً به راحتی از طریق سیستم‌های اندروید و موبایل قابلیت رهگیری دارد.

وی افزود: بر اساس این سیستم اطلاعات ملک از جمله محل قرار گرفتن ابنیه مشخص می‌شود و در برنامه‌های آینده اطلاعات مکانی به صورت ٢ بعدی و سه بعدی قابل دسترسی می‌شود.