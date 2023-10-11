به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاهحسینی، پیش از ظهر امروز در جمع مدیران بانکهای استان یزد اظهار کرد: با توجه به سیاستهای دولت سیزدهم، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در اولویت برنامههای بانکهای استان باشد.
وی افزود: از بانکها انتظار داریم که صف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن به حداقل زمان ممکن برسد و بانکهایی که در این زمینه کوتاهی کنند براساس ضوابط و مقررات به بانک مرکزی معرفی میشوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد گفت: بانکهای استان باید در حوزه حمایت از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال وارد عمل شوند و در بخش ساخت مسکن ملی که سهمیه مشخصی برای بانکها اعلام شده، انتظار میرود بانکهای استان در این زمینه حمایت و پیگیری کنند.
شاهحسینی افزود: در ۶ ماه اول امسال ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم کشور در زمینه جذب سهمیه اعتبارات صندوق توسعه ملی است و باید درصد قابل توجهی برای استان اختصاص پیدا کند.
وی از مدیران بانکهای استان خواستار پیگیری ویژه در خصوص اجرای تفاهمنامه ریاست جمهوری با بانکها در حمایت از طرح اشتغالزایی استان شد.
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