به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در مراسم افتتاحیه هشتمین کنگره تخصصی و پنجمین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات که روز چهارشنبه در سالن همایش‌های بین المللی رازی برگزار شد، تداوم در برگزاری این کنگره را حاصل هشت سال تلاش مستمر و پیوسته دانست که ترجمانی از همت بلند مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه است.

وی تاکید کرد: فرآیند ساخت و ساز بیمارستانی در کشور مدل چالاکی را در پیش گرفته و امروزه شاهد فرآیند رو به تزاید ساخت بیمارستان‌های متعدد و مدرن و توسعه زیرساخت‌های درمانی و تخت‌های بیمارستانی در کشور هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با پاسخ به این سوال که آیا ساخت بیمارستان در تضاد با رویکرد وزارت بهداشتی به منظور گسترش زیرساخت‌های بهداشتی است یا خیر، اظهار کرد: نهضت بیمارستان‌سازی می‌تواند توأمان با استراتژی موزون، بدون غفلت از زیرساخت‌های بهداشتی باشد. تقدم پیشگیری بر درمان در کشور به ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هیچ‌گاه مورد بی‌توجهی نبوده و افتتاح و بهسازی مراکز بهداشتی در این دانشگاه نشان از تفکر منطقی و راهبردی توسعه زیرساخت‌های بهداشتی در پایتخت محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: به طور کلی ۳۰۰ مخاطره در کشور تعریف شده که بخش زیادی از این مخاطرات، تکرارپذیر بوده و تهدیدی برای زیرساخت‌های بهداشت و درمان محسوب می‌شود. از همین رو ایمنی به دلیل جغرافیای تهران، موضوع جدی و قابل توجهی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان را در دیدگاه نوین، شخصیتی چندوجهی و اجتماعی دانست و گفت: امروزه بیمارستان‌ها به عنوان یک موجود داینامیک زنده شبه بیولوژیک در نظر گرفته می‌شوند و با سایر سازه‌های صنعتی تفاوت چشمگیری دارند. در سازه‌های بیمارستانی علاوه بر ملاحظات مهندسی باید سازگاری اقلیمی و محیط زیستی، فضای فیزیکی و ارتباط و دسترسی مناسب مورد توجه باشد.

زالی ادامه داد: امروزه صنعت بیمارستان سازی بسیار مدرن شده است. در مقاطعی صنعت ساخت و ساز با فراز و فرودهایی همراه بود، اما امروزه در سایه رشد دانشگاه‌ها، مهندسین و تبحر آنها و پیشرفت تکنولوژی و تخصصی سازی بیمارستان سازی این مسئله تا حد زیادی رفع شده است.

وی به تکنولوژی به روز ساخت بیمارستان هوشمند مهدی کلینیک و غدیر در مجتمع بیمارستانی شهدای تجریش اشاره کرد و گفت: این بیمارستان از تکنولوژی‌های مدرن و به روز از لحاظ تجهیزات و فضا برخوردار بوده که اکنون پذیرای بیماران از نقاط مختلف کشور است. بیمارستان غدیر نمونه‌ای از خودکفایی ملی در صنعت بیمارستان‌سازی است.

زالی با اشاره به اینکه بیمارستان‌های هوشمند امروزه بسیار مورد توجه است، گفت: تعاریف بسیار دقیقی از بیمارستان هوشمند وجود دارد و تا زمانی که این تعاریف در کالبد بیمارستان پیاده سازی نشود نمی‌توان آن را بیمارستان هوشمند نامید. مگا داده اولین ویژگی بیمارستان هوشمند است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت به کارگیری تکنولوژی هوش مصنوعی به عنوان دومین المان بیمارستان هوشمند، عنوان کرد: بهره گیری از فرآیندهای عصبی و کلامی هوش مصنوعی ChatBot در پیشبرد خدمات بیمارستان از امثال کاربرد هوش مصنوعی است. دیجیتالیزه کردن نیز با ظرفیت هوش مصنوعی فاصله دارد و هر کدام تعاریف متفاوتی دارد.

زالی گفت: اینترنت اشیا نیز مشخصه سوم هوشمندسازی بیمارستان‌ها محسوب می‌شود. در حال حاضر هفت بیلیون شیء در دنیا از اینترنت اشیا (IOT) بهره‌مند هستند و به دلیل گستردگی این علم، در حوزه درمان و تجهیزات پزشکی عبارت IOMT (Internet Of Medical Things) تعریف شده است.

به گفته وی، می‌توان هوشمندسازی را از یک بخش یا اتاق یا دیسیپلین شروع کرد و به مرور به سایر بخش‌ها بسط داد. استفاده از فناوری متاورس و پیوند دنیای مجازی و حقیقی در بهداشت و درمان نیز موضوع جدی است. از صاحب‌نظران صنعت بیمارستان‌سازی درخواست می‌کنم موضوعات در زمینه متاورس، ابررانش رایانه‌ای، رشته‌های ترجمانی و فعالیت‌های تیمی را مرور کنند و در ساخت، نگهداشت و توسعه بیمارستان‌ها پیشگام باشند.

زالی در پایان با اشاره به نگاشت نهایی قانون توسعه هفتم، تصریح کرد: ضرورت دارد بسته‌ای در رابطه با ساخت بیمارستان‌های هوشمند در برنامه هفتم توسعه تدوین یابد تا با درج در متن قانون بسیاری از مسائل این صنعت مرتفع شود.