پرداخت ۳۶۰ میلیارد تومان منابع اشتغالزا به همت کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از نمایشگاه توانمندی مجریان طرحهای اشتغالزایی کمیته امداد در حاشیه جشن خودکفایی ۲ هزار نفری مددجوی کمیته امداد در اردبیل اظهار کرد: توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد یکی از رویکردهای اساسی است که این نهاد انقلابی با بهرهگیری از ظرفیت بانکها و دستگاههای اجرایی مختلف در این امر ورود پیدا کرده است.
وی با ابراز خرسندی از برگزاری جشن خودکفایی ۲ هزار مددجو در برپایی نمایشگاه توانمندی مجریان و صاحبان طرحهای اشتغالزا تصریح کرد: در این نمایشگاه مردان و زنان توانمندی را مشاهده کردیم که علاوه بر ایجاد اشتغال برای خود، در سالهای اخیر فرصت اشتغال برای دهها نفر دیگر را نیز مهیا کردند که این حرکت و اقدام مبارک و بزرگ قابل تحسین است.
استاندار اردبیل گفت: توانمندی مددجویان به نقطهای رسیده که علاوه بر اشتغال خود آنها، برای سایرین نیز فرصت اشتغال و کارآفرینی مهیا میکنند که این نشان از عزم و اراده مددجویان برای توانمندسازی جامعه هدف است.
عاملی افزود: در سال گذشته ۳۶۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۶ به طرحهای اشتغالزا پرداخت شده که روند پرداخت تسهیلات در سالجاری نیز با قوت ادامه خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: پرداخت این تسهیلات به رونق کسب و کار و فضای اشتغال کمک کرده و در کنار آن برنامههای آموزشی و مهارتآموزی و همراهی راهبران اشتغال و صیانت از کسب و کارها را نیز با نظارت بیشتر شاهد هستیم.
عاملی اضافه کرد: خودکفایی ۲ هزار مددجو یک کار ساده و عادی نیست بلکه نیازمند همراهی، کمک و مساعدت پیگیرانه است که در طول سال مدیران و مسئولان کمیته امداد سعی میکنند تا از منابع مختلف پرداختی تسهیلات را انجام داده و صیانت از اشتغال ایجاد شده را انجام دهند.
وی اقدام کمیته امداد را در پیگیریها و پرداختهای مستمر از طریق هماهنگی بانکهای عامل قابل تقدیر و ستودنی عنوان کرد و ادامه داد: امیدواریم توانمندسازی خانوادههای نیازمند بخشی از دغدغههای خانوادهها را رفع کرده و فرصت اشتغال و توانمندسازی این خانوادهها را در ابعاد مختلف فراهم کند.
رئیس شورای اشتغال استان در بازدید از نمایشگاه مجریان طرحهای اشتغالزای کمیته امداد نیز یادآور شد: ما با کارآفرینان در فضای صمیمی مباحثی را مطرح کردیم که عمده این کارآفرینان ضرورت حمایتهای بیمهای و همچنین پرداخت تسهیلات تکمیلی را برای توسعه طرحها مطرح کردند که قطعاً در شورای اشتغال استان در این زمینه تصمیمگیری خواهد شد.
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