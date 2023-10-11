خبرنگاران اخبار پیشرفت کشور را منعکس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رحمتی ظهر چهار شنبه در دیدار با مدیران و مسئولان رسانه‌ای جبهه انقلاب با بیان اینکه مرز خبر پیشرفت و خبر رپرتاژی برای کهنه سربازان رسانه عیان است، اظهار داشت: امروزه برخی رسانه‌ها با خودسانسوری مضاعف همراه هستند چون نمی‌خواهد انگ رپرتاژی بگیرد و این بد است چون منجر به چشم پوشی کردن از برخی اخبار ارزشمند خواهد شد.

وی افزود: در کشور عراق در برخی نقاط حضور غرب و تأسیسات غربی ملموس است و در عین حال یک پارچگی و همبستگی اجتماعی وجود دارد و جامعه سنتی همچنان در بافت شهر حفظ می‌شود که یک موضوع قابل لمس و ارزشمند است.

رحمتی با اشاره به اینکه برخلاف رویکرد حاکمیت بافت سنتی شهرهای عراق همچنان زیبا و دلنشین است، عنوان کرد: اینکه در برخی موارد بی دقتی ما منجر به نقص و کم و کاستی در انجام برخی کارهای ارزشمند شده است.

مدیرعامل خبرگزاری مهر اذعان کرد: چهره‌های شاخصی در کردستان وجود دارند که نمایش شخصیت آنها به سرعت سایر استان‌های مرکزی دچار انگ زدگی سیاسی نخواهد شد.

وی همچنین بخش کردی رسانه مهر را سرمایه‌ای مهم دانست و بیان داشت: پرداختن به تمام موضوعات، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، معیشت و اشتغال در کردستان توسط رسانه‌ها یک گام مهم است که نباید در انجام آن کوتاهی کرد.

نباید شخص با سوءاستفاده از نام انقلاب، موضوع شخصی را تبدیل به بحران ملی کند

رحمتی اشاره کرد: ظرفیت بحران‌سازی در کشور در موضوعات کوچک و بی‌اهمیت بالاست که نباید شخص با سوءاستفاده از نام انقلاب، موضوع شخصی را تبدیل به بحران ملی کند و انتظار حمایت هم داشته باشد.

مدیرعامل خبرگزاری مهر ضمن قدردانی از برگزاری جشن بزرگ امت احمد عنوان کرد: جشن امت احمد در سنندج یک کار و تبلیغ نوین برای کردستان بود که بازتاب رسانه‌ای ارزشمندی هم داشت و برای بال و پر دادن بیشتر به آن باید باز هم اقدام کرد و از ظرفیت‌های نوین بهره برد.

وی تاکید کرد: سپردن آینده به نسل جوان یک موضوع با اهمیت و نیازمند کار است که باید به طور جدی پیگیری شود تا منابع غنی و مطالب ارزشمندی به آنها منتقل شود تا چراغ راه آنها باشد.

رحمتی در پایان گفت: باید در موارد بحرانی موضوعات و مسائل را عنوان کنیم و رسانه برای حل آن اقدام کند.