ورود سامانه سرد بارشی از پنج شنبه به گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، امان محمد کمالی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از بامداد روز پنج شنبه با ورود موج ناپایدار، افزایش ابر بارندگی و رعد و برق و در مناطق کوهستانی ریزش برف را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: فعالیت این سامانه تا عصر پنج شنبه ادامه و کاهش دما بین ۱۵ تا ۲۰ را به همراه خواهد داشت.

کمالی خاطر نشان کرد: آب گرفتگی برخی معابر به ویژه در نواحی غربی و کوهپایه ای، بالا آمدن سطح آب و طغیان رودخانه‌ها از مخاطرات احتمالی این موج بارشی است.

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: پرهیز از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رود خانه‌ها و مسیل‌ها، عدم فعالیت‌های کوهنوردی و اجتناب از سفرهای غیر ضروری از توصیه‌های ویژه به هم استانی‌ها در این مدت است.