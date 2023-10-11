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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۴

مدیرکل هواشناسی گلستان خبر داد؛

ورود سامانه سرد بارشی از پنج شنبه به گلستان

ورود سامانه سرد بارشی از پنج شنبه به گلستان

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از ورود سامانه ناپایدار به این استان خبر داد و گفت: سامانه سرد بارشی از بامداد پنج شنبه وارد استان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امان محمد کمالی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از بامداد روز پنج شنبه با ورود موج ناپایدار، افزایش ابر بارندگی و رعد و برق و در مناطق کوهستانی ریزش برف را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: فعالیت این سامانه تا عصر پنج شنبه ادامه و کاهش دما بین ۱۵ تا ۲۰ را به همراه خواهد داشت.

کمالی خاطر نشان کرد: آب گرفتگی برخی معابر به ویژه در نواحی غربی و کوهپایه ای، بالا آمدن سطح آب و طغیان رودخانه‌ها از مخاطرات احتمالی این موج بارشی است.

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: پرهیز از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رود خانه‌ها و مسیل‌ها، عدم فعالیت‌های کوهنوردی و اجتناب از سفرهای غیر ضروری از توصیه‌های ویژه به هم استانی‌ها در این مدت است.

کد مطلب 5908976

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