به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با خانم میریانا اسپولیاریک ایگر، رئیس صلیب سرخ جهانی درباره تحولات فلسطین گفتوگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی با محکومیت شدید رژیم صهیونیستی برای تشدید محاصره انسانی غزه گفت: هم اکنون شاهد تداوم و گسترش جنایات جنگی در غزه هستیم و تلاویو اماکن مسکونی، بیمارستانها و مدارس را هدف قرار داده، آب و برق را قطع کرده و مانع ارسال سوخت و مواد غذایی شده است که همه اینها مصداق مجازات دسته جمعی و جنایت سیستماتیک جنگی علیه بشریت است.
امیرعبداللهیان تأکید کرد، تداوم این وضعیت شرایط را پیچیدهتر خواهد کرد و طبعاً مسئولیت آن متوجه رژیم صهیونیستی و حامیان آن است.
وزیر امور خارجه با اشاره به تعداد بالای شهدا و مجروحان فلسطینی و کمبود غذا و دارو در غزه، از آمادگی هلال احمر ایران برای ارسال کمکهای انسان دوستانه به غزه با هماهنگی صلیب سرخ جهانی خبر داد.
امیرعبداللهیان همچنین تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از وزرای خارجه کشورهای اسلامی خواسته است تا کمکهای انسانی خود را به غزه ارسال کنند.
اسپولیاریک نیز اظهار داشت: ما با شما هم رأی و هم نظر هستیم و شرایط انسانی در غزه را فاجعه بار میدانیم. همچنین اوضاع را رصد میکنیم، اما متأسفانه به دلایل امنیتی اکنون امکان تحرک برای کارکنان ما در نوار غزه وجود ندارد.
رئیس صلیب سرخ جهانی گفت: از همه طرفها و دولتهایی که ذی نفوذ هستند میخواهیم تا کمک کنند تا صلیب سرخ جهانی بتواند نقش بیطرف و انسانی خود را حفظ و در هماهنگی کامل وظایفش را انجام دهد.
وی همچنین تأکید کرد: با هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در تماس هستیم و در صورت بهبود شرایط، کمکهای ایران را دریافت خواهیم کرد.
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