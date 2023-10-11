به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از کاهش شش تا ۱۲ درجه‌ای دمای هوا در استان تهران خبر داد.

بر اساس این هشدار از پنجشنبه تا پایان شنبه دمای هوا در نیمه شمالی تهران به طور میانگین بین هشت تا ۱۲ درجه و در نیمه جنوبی تهران به طور میانگین بین شش تا ۱۰ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

اثر مخاطره آمیز این شرایط شامل «رخداد تنش دمایی به ویژه در نیمه شمالی استان گاهی رگبار برف و وزش سوز باد در نواحی مرتفع کوهستانی، یخبندان شبانه سطح زمین در ارتفاعات بالادست» اعلام شده است.

همچنین سازمان هواشناسی کشور توصیه کرده نسبت به «محافظت از ماشین آلات و تجهیزات حساس به دما، پرهیز از کوهنوردی و صعود به ارتفاعات و محافظت از محصولات و تولیدات در بخش‌های کشاورزی» اقدام شود.