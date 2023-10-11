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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۳

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان:

اجرای سه طرح آبرسانی روستایی در استان زنجان آغاز شد

اجرای سه طرح آبرسانی روستایی در استان زنجان آغاز شد

زنجان-مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: اجرای سه طرح آبرسانی روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال در استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جز قاسمی روز چهارشنبه گفت: با اجرای این طرح ها ۹ روستا با جمعیتی افزون بر ۲۰ هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره مند می شوند.

وی اظهار داشت: آبرسانی به روستای «یساول» به عنوان فاز نخست مجتمع آبرسانی شهید سلیمانی با ۶ روستا و جمعیت هشت هزار نفر از جمله این طرح ها است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بیان کرد: این طرح با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال شامل احداث ۱۲ کیلومتر خط انتقال، ۱۵ باب حوضچه، یک رشته قنات، یک باب مخزن ذخیره آب ۳۰۰ متر مکعبی و یک دستگاه ایستگاه پمپاژ است.

جز قاسمی تصریح کرد: در فاز دوم این طرح نیز ۱۲ روستای دیگر به همراه شهر گرماب با جمعیتی معادل ۱۸ هزار نفر در شهرستان خدابنده آبرسانی می شوند.

کد مطلب 5908997

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