اعضای معتمد هیات اجرایی انتخابات مجلس در رامسر انتخاب شدند

ابراهیم شیرود عشوریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وزارت کشور در برگزاری انتخابات امانت دار مردم بوده و قوانین مربوطه انتخاباتی را با تمام وجود اجرایی خواهد کرد، گفت: مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی در کنار دستاوردهای مکتبی، مذهبی، فرهنگی، اقتصادی، عمرانی، علمی و.... مشارکت مستقیم و بلافصل مردم شریف در تصمیمات خرد تا کلان کشور است.

وی تصریح کرد: مردم برای آینده مطلوب، آگاهانه و هدفمند از اول انقلاب شکوهمند اسلامی در انتخابات حضور پیدا کردند و در هر دوره همایش ملی وحدت، انسجام و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند.

نماینده عالی دولت در شهرستان رامسر و رئیس هیأت اجرایی انتخابات، خاطر نشان کرد: بار دیگر مردم فرهیخته شهرستان رامسر با دور اندیشی در دوازدهمین دوره انتخابات اسفند ۱۴۰۲ (مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی) حماسه آفرینی خواهند کرد که پیشاپیش از همه گروه‌ها، اقشار، احزاب و سلیقه‌ها جهت شرکت در انتخابات پرشور دعوت و تشکر می‌کنم.

فرماندار رامسر در ادامه افزود: انتخابات معتمدین هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رامسر به ریاست فرماندار و رئیس هیأت اجرایی و با حضور ناظرین شورای نگهبان در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان رامسر برگزار شد.

وی با عنوان اینکه، پس از معرفی افراد توسط خودشان برگه‌های رأی مخفی توزیع و انتخابات برگزار شد، اظهار کرد: هشت نفر اعضای اصلی معتمد هیأت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رامسر انتخاب شدند.