موفقیت تیم ملی جوجیتسو ایران در جام آزاد اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی، این دوره از مسابقات با حضور تیم‌هایی از بیش از ۵۰ کشور به میزبانی ترکیه برگزار شد که در پایان نمایندگان کشورمان در مجموع موفق به کسب ۶ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۵ مدال برنز شدند.

بر همین اساس، محمد صدرا بهرامی، پارس محمودی، محمد امین جمشیدی، فردیا پورشبانی، غفار میرزایی و سعید یزدانی ۵ مدال طلا، حسین فرهنگ یک مدال نقره، سام سید موسوی، مهدی مدانلو و پارسا عباسی نیز سه مدال برنز برای تیم اعزامی کشورمان کسب کردند.

این مسابقات در رده‌های سنی مختلف برگزار شد که در روز نخست نیز سعید ناصح فر یک مدال طلا، مسعود خرابات، سعید یزدانی، غفار میرزایی و حمید قسم زاده چهار مدال نقره، امیر حسین محسنی و رسول چراغی هم دو مدال برنز کسب کرده بودند.

