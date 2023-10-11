اقتدار نیروهای مسلح اجازه تعدی دشمن به مرزهای ایران را نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رضا رادان ظهر چهارشنبه در مراسم برگزاری رزمایش دریایی منطقهای «محمد رسولالله» در آبهای خلیجفارس افزود: هیچ وقت فراموش نمیکنیم دشمنی (آمریکای جنایتکار) که به خیال خود با پیشرفته ناوی که مدعی بودند هواپیمای مسافربری بی دفاعی را سرنگون میکنند و تعداد زیادی را به شهادت رسانند و از قِبَل این فتح الفتوح پوشالی همدیگر را در آغوش میگیرند، این اقتدار پوشالی دشمن را نشان میدهد.
سردار رادان به صراحت گفت: دیری نمیگذرد که این دشمن پوشالی با همه تجهیزات و همه یگانهایی که مدعی بود از این یگان پرآموزشتر، تخصصیتر، حرفهای تر و چابکتر و چالاکتر ندارد توسط رزمندگان سپاه پاسداران کشورمان در دریا از ترس به گریه میافتد؛ این قدرت پوشالی است، قدرتی که به تعدی به مظلوم خوشحال میشود و در مقابله نیز زود تسلیم میشود.
وی بیان کرد: این در واقع اقتدار نیروهای مسلح کشورمان را نشان میدهد، اقتداری که وقتی ناوی از ناوهای دشمن دست حرکت به سمت آبهای سرزمینی کشورمان میکند با یک پیام از ارتش جمهوری اسلامی حتی اجازه نمیدهد به سرفصل مرزی نزدیک شود و خودش را دور میکند، این به معنای اقتدار توام با منزلت، توام با بازدارندگی ذهنی، علمی و عملی است.
سردار رادان گفت: باید سر تعظیم بر رزمندگان عزیزمان در ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسدارن و مرزبانی قهرمان نظام جمهوری اسلامی فرود بیاریم اما در کنار آن اتفاق زیباتر هم میافتد و آن دست در دست هم گذاشتن نیروهای مسلح برای همپوشانی قدرت و همپوشانی ماموریت برای اینکه هیچ گونه خللی اتفاق نیافتد و بروز و ظهور پیدا نکند.
وی یادآروشد: نیروهای مسلح با اقدامات مقتدرانه و عملیاتهای بهنگام و به موقع در جای خود، توسط ارتش، سپاه و انتظامی فکر تعدی به خاک و آب نظام مقدس جمهوری اسلامی را از سر دشمن بیرون میکند؛ این یک نکته ای است که شاید بعضی وقتها کمتر به آن توجه میشود یا به سادگی از کنار آن میگذریم و این اوج بازدارندگی از جهت ذهنی و از عملی است.
سردار رادان تصریح کرد: در این حالت است که یک کشور میتواند ادعا کند که به نقطهای از باز دارندگی رسیده است.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی تصریح کرد: در رابطه با کنترل سارقان حرفهای در آینده خبرهای خوبی به مردم میدهیم که امیدواریم ثمره آن رضایتمندی مردم و رضایتمندی خداوند را بدنبال داشته باشد.
وی با اشاره با اینکه سال ۱۴۰۲ سالی سخت برای قاچاقچیان در خشکی و دریا است، عنوان کرد: تردد در خشکی و دریا برای قاچاقچیانی که به اقتصاد کشور لطمه میزنند، کار و اشتغالِ در دست جوانان را ربایش میکنند و سرمایهگذاران را دچار ناامیدی میکنند، سختتر از همیشه میشود.
فرمانده فراجا خطاب به نیروهای مرزبانی و دریابانی اظهار کرد: با برگزاری رزمایش و مانور دریایی منطقهای که اکنون در آبهای خلیج فارس شاهد هستیم، از این پس انتظارمان از نیروهای مرزبانی و دریابانی بیشتر است و باید نتیجه کشفیات آنها صدچندان شود تا جایی که همه بگویند روزگار بر قاچاقچیان سخت شده است.
وی با اشاره به اینکه در راه پاسداری از مرز و بوم کشورمان و مقابله و مبارزه بیامان با قاچاقچیان تاکنون شهدای زیادی تقدیم کردهایم، گفت: چه افتخاری است که انتظامی بتواند با افتخار سرش را بلند کند و بگوید مردم عزیز و مردم غیور میهنم، امنیت شما تنها در ۶ ماهه امسال بیش از ۵۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است.
سردار رادان اظهار کرد: امروز نیروهای مسلح مانند یَد واحدهای در کنار هم، باهم، برای هم و برای عزت و اقتدار میهن اسلامی و تقدیم امنیت و آرامش به محضر شریف مردم عزیز و بزرگوار نظام جمهوری اسلامی زیر سایه رهبر معظم انقلاب به عنوان فرمانده کل قوا هستند.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی اظهار کرد: یکی از افتخارات و ویژگیهای منحصر به فرد نیروهای مسلح نیز این است که فرمانده کل قوا، رهبر معظم انقلاب هستند و در حقیقت تخصص در کنار تعبد و برای انجام ماموریت ۲ بالی است که فرایند و عمل به آن، در واقع ماموریتی از جنس اقتدار، بزرگی و برتری بر هر نظام سلطهای میشود که دشمن زورگو و ظالم را غافلگیر میکند.
وی گفت: باید برهمه شما نیروهای مسلح و مردم عزیزمان درود بفرستیم و آرزو کنیم که همواره بتوانیم خادمان خوبی بر مردم باشیم و درود بفرستیم بر همه شهیدانی که دل در گروی خدمت گذاشتند و بالاترین و بزرگترین سرمایه خود را تقدیم بزرگترین حق یعنی مردم و وطن کردند.
نظر شما