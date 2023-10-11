به گزارش خبرگزاری مهر، فرج شجاعی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت دوچرخه در شیراز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان شیراز با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند در این خصوص ۲ نفر سارق حرفه‌ای و ۳ خریدار اموال مسروقه را شناسایی و در مخفیگاهشان آنان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه متهمین پس از تحقیقات به عمل آمده به ۴۰ فقره سرقت اعتراف کردند، گفت: در بازرسی از مخفیگاه آنها ۱۰ دستگاه دوچرخه مسروقه کشف شد.

شجاعی با بیان اینکه متهمان تحویل مرجع قضائی شدند، به شهروندان توصیه کرد هشدارهای پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت دوچرخه را جدی بگیرند.