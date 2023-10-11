هدیه ۴۰۰ میلیاردی خیر لاهیجانی به نظام سلامت گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی آشوبی اظهار کرد: دکتر محمد صادق پیروز چشم پزشک لاهیجانی، یکی از املاک خود به مساحت ۴۶۰ مترمربع به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در خیابان آرژانتین تهران را به نام دانشگاه علوم پزشکی گیلان ثبت کرد.

وی با بیان اینکه دکتر پیروز بیشتر اموال خود برای توسعه نظام سلامت در گیلان به دانشگاه علوم پزشکی استان هدیه کرده است، افزود: مبلغ حاصل از فروش این ملک برای توسعه بیمارستان پیروز لاهیجان اختصاص می‌یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به فعالیت‌های نیکوکارانه این پزشک گیلانی، گفت: ساخت سرای سالمندان و اهدای زمین برای ساخت بیمارستان پیروز در لاهیجان بخشی از اقدامات نیکوکارانه دکتر پیروز در گیلان است.