کمک خیرین در بوشهر به سمت توسعه زیرساخت های درمانی سوق داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر چهارشنبه در دیدار با خیرین سلامت استان بوشهر با اشاره به اینکه اخلاص، مهارت و خدمت از ویژگی‌های مهم یک انسان خیر است اظهار داشت: این کار که با نیت خیر، خود ندیدن‌ها و دیگران دیدن‌ها، عبور از خود، مهارت داشتن در کار و خدمت انجام شده، یک مجموعه نورانی و شریف شکل گرفته که تعدادی از خیرین و متخصصین دور هم جمع می‌شوند تا خدماتی را در حوزه درمانی به ویژه سخت‌افزار تأمین و مدیریت کنند.

وی با بیان اهمیت بررسی علمی، دانشی و آمایشی نیازها افزود: اینکه در چه مناطقی چه تعداد بیمارستان و یا درمانگاه نیاز است و یا برای تجهیز و بازسازی و خدمات جانبی بیمارستان‌ها چه کارهایی لازم است، مورد بررسی قرار بگیرد.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: لازم است کارها با برنامه مدون و زمانبندی شده باشد و این باعث می‌شود که بدانید اولویت بندی در کجاها باید باشد.

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به کمک ۳۰۵ میلیارد تومانی مردم در سال گذشته به کمیته امداد اظهار کرد: با برنامه‌ریزی سعی کنید ظرفیت را به سمت خیرین خرد ببرید که مردم بتوانند برای توسعه زیرساختی درمانگاه‌ها و بیمارستان کمک کنند و این‌ها در مجموع کار بزرگی خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: اگرچه در استان بوشهردر مورد خیرین کلان ضعیف هستیم اما این خیرین هم در سطح ملی و استانی وجود دارند که با رایزنی و تعیین طرح و برنامه می‌توانیم آن‌ها را جذب کنیم.

وی با اشاره به اهمیت جذب اعتبارات و امکانات مرکزی توسط مدیران اظهار کرد: مجمع مرکزی خیرین سلامت در تهران امکانات بسیار خوبی دارد که با رایزنی، مراجعه و پافشاری می‌توانید امکانات خوبی را برای استان جذب کنید. فرق زیادی است بین نشستن و گرفتن تا اینکه خودتان بروید و امکانات را دریافت کنید.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تأکید بر تکریم مردم بیان کرد: اگرچه مجمع خیرین بیشتر در حوزه تجهیزات فعالیت می‌کند اما از آنجایی که مراجعات فردی زیادی دارید جلسه‌ای ترتیب داده شود و مردم را به سمت خیرین درمانی در استان بفرستید.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه مردم بوشهر بسیار کم نظیر و لایق همه خوبی‌ها هستند اضافه کرد: در خصوص برخی بیماری‌ها خصوصاً پرتو درمانی که درمان سنگینی دارند و مردم به شیراز مراجعه می‌کنند، با برون‌سپاری و کمک گرفتن از پزشکان، داروخانه‌ها و هلال احمر مشکلات مردم را برطرف کنید و استان را از محرومیت پزشکی بیرون بیاورید.

وی در خصوص چهار شهرستان زیر مجموعه پارس جنوبی تصریح کرد: باید سندی از نیازمندی‌های این چهار شهرستان تهیه شود تا ما در شورای راهبردی مطرح کنیم؛ در ۶ ماه گذشته بودجه‌ای به میزان ۳۷۱ میلیارد تومان کمک شده اما از آنجا که نقشه‌ای نبوده این بودجه صرف موارد غیر ضروری و مصرفی شده است و باید این بودجه‌ها را صرف امور ماندگار مانند بیمارستان و تجهیزات کرد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: علاوه بر جذب خیرین باید برای نگه داشتن خیّر در استان تلاش شود؛ هرچه در این عرصه علمی‌تر کار شود و خیّر نیازها را بداند در استان می‌ماند، تلاش کنید همه کارها شفاف، قانونمند و قابل دفاع باشد.