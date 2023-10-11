به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سلمان امیری صبح امروز در مراسم تجلیل از مربیان و مدرسان فعال آموزش همگانی و نیز فعالان رسانه و فضای مجازی اظهار کرد: برقراری امنیت در جامعه نیاز به همراهی و همکاری همه نهادها و مردم دارد.
وی با بیان اینکه امنیت زمانی برقرار میشود که مردمی باشد گفت: امنیت یک موضوع بین بخشی است و بین همه سازمانها و نهادها باید یک پیوست امنیتی باشد و مردم نیز باید به این موضوع توجه کنند.
فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به ضرورت داشتن پیوست انتظامی و انتظامبخشی در تمام امور عنوان کرد: پیچیدگی آسیبها و جرایم اجتماعی به قدری است که طبق مطالعات دکترین اجتماعی معلولهای اجتماعی علتهای مختلف دارد.
وی با اشاره به اینکه مجموعهای از علل و عوامل دست به دست هم میدهند که پدیدهای به نام جرم و آسیب را ایجاد کنند گفت: وظیفه نیروی انتظامی آموزش در کاهش آسیبها و جرمهاست.
امیری با تاکید به اینکه آموزش همگانی باعث تسهیل در امور پلیس میشود افزود: خوشبختانه امروز با پیشگیری اجتماعی و محیطی و آموزش همگانی اقدامات مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از علتها با آموزش صحیح اتفاق نمیافتد و میتوان آن را رفع کرد گفت: اینکه چه چیزهایی را و در چه قالبی به دیگران بگوییم مهم است و اگر پایان صحبتها آموزشی، باشد تأثیرگذار است.
فرمانده انتظامی استان همدان با تاکید به اینکه ما مسئول این هستیم که امنیت جامعه را تأمین کنیم گفت: با آموزش مهارت زندگی بسیاری از آسیبهای اجتماعی کم خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه راه مبارزه با جرم مبارزه با معلول نیست و جرم معلول علتهایی است عنوان کرد: باید علتها را رفع کرد و اگر تقاضای مواد مخدر پایین نیاوریم نمیتوانیم جلوی جرم را در این حوزه بگیریم.
سردار امیری مهارتآموزی را از موضوعات مورد توجه دانست افزود: گاهی آموزش، افراد را یک عمر بیمه میکند و بسیار مورد توجه است و در انتشار اخبار نباید امنیت روانی جامعه به خاطر بیافتد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان نیز با بیان اینکه نیروی انتظامی نهاد اجتماعی است و پیشگیری اجتماعی مقدم بر تمام پیشگیریهاست اظهار کرد: نیروی انتظامی استان رتبه سوم را در حوزه فضای مجازی دارد.
نادری بیان کرد: در حال حاضر ۶۹ تا ۷۰ درصد پروندههای قضائی نیروی انتظامی توسط مشاور منجر به سازش میشود و مرکز مشاوره انتظامی استان سالهاست که فعالیت چشمگیری دارد.
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