پرداخت ۷ میلیارد تومان وام اشتغال به مددجویان شهرستان رزن

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صادقی مصور، رئیس کمیته امداد شهرستان رزن گفت: یکی از هدف‌های اصلی این نهاد، ایجاد اشتغال تولید محور در جهت خودکفا نمودن خانواده‌های تحت حمایت است.

رئیس کمیته امداد شهرستان رزن با اشاره به اینکه تسهیلات اشتغال این نهاد در قالب طرح‌های خودکفایی، توان‌افزایی و کارفرمایی به مددجویان تحت حمایت این نهاد پرداخت می‌شود افزود: در ۶ ماهه نخست با پرداخت تسهیلات خودکفایی به مددجویان، ۶۵ نفر از خانواده‌های تحت حمایت به مرحله خودکفایی رسیده و از چرخه حمایتی این نهاد خارج شدند.

صادقی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای کمیته امداد در راستای توانمندسازی خانواده‌ها، ایجاد اشتغال و استحکام اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت است که در این راستا در ۶ ماهه نخست با مبلغ ۷ میلیارد تومان ۷۰ مورد وام اشتغال و خودکفایی برای مددجویان شهرستان رزن اجرا شد که ۲۵۰ میلیون تومان از منابع امدادی و ما بقی از منابع بانکی پرداخت‌شده است.

وی افزود: از ۷۰ مورد وام پرداختی، ۱۵ مورد در شهر و ۵۵ مورد در روستا ایجاد اشتغال کرده است و همچنین ادامه داد: ۴۰ درصد وام‌ها به بانوان تحت حمایت پرداخت‌شده که در زمینه‌های خدمات، صنایع‌دستی، کشاورزی، دامداری و مشاغل خانگی اجراشده و بیشترین فرصت شغلی ایجادشده درزمینهٔ دامداری و خیاطی بوده است.

صادقی در پایان افزود: در ۶ ماهه نخست به‌منظور جلوگیری از انحراف طرح‌ها و راهنمایی به‌موقع مجریان طرح‌های اشتغال ۴۰۰ مورد نظارت انجام‌گرفته است.