جشن قرآن آموزی دانش آموزان استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال وزیری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از اجرای طرح قرآن آموزی آموزش و پرورش سمنان و در جمع خبرنگاران به میزبانی مدرسه ابتدایی حافظ سمنان بیان کرد: جشن قرآن آموزی نوآموزان کلاس اولی در سراسر مدارس استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این جشن قرآن آموزی بیش از ۱۲ هزار دانش آموز کلاس اولی حضور داشتند، افزود: این جشن معنوی در ۴۰۰ مدرسه استان سمنان برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ایجاد انگیزه برای قرآن آموزی را یکی از اهداف این جشن دانست و گفت: قرآن یکی از دروس مهم و اولویت برنامه‌های آموزش و پرورش محسوب می‌شود در نتیجه تلاش داریم برنامه‌ریزی ویژه ای برای این موضوع داشته باشیم.

وزیری همچنین بیان کرد: هدف از این جشن ایجاد خاطره‌ای خوش از یادگیری قرآن در ذهن دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی است.

وی در خاتمه افزود: انس دانش آموزان اولین پایه تحصیلی به قرآن آثار و برکات زیادی را به دنبال دارد و روح معنوی قرآن آرامش خاصی به انسان می‌دهد.