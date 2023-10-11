هشت دیوارنگاره شهید در همدان اجرا خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسعود حسینی اظهار کرد: ایامی که سپری می‌کنیم به خاطر پیروزی رزمندگان ما در جبهه مقاومت حلاوت و شیرینی خاصی دارد که امیدواریم این پیروزی‌ها استمرار یابد.

حسینی با اشاره اینکه امروز در محفل شهدا حضور داریم و همه کسانی که در این مراسم حضور یافته‌اند به دعوت شهدا بوده است، گفت: ما همواره مدیون شهدا هستیم. این روزها شهر همدان معطر و مزین به نام و تصویر شهداست و دومین کنگره شهدای استان همدان در حال برگزاری است و افتخاری است که حال و هوای شهر را شهدایی کرده است.

شهردار همدان خاطرنشان کرد: کنگره‌ای در شهر همدان در حال برگزاری است که شاید استان‌های دیگر به این کیفیت این برنامه را برگزار نمی‌کنند و یا هنوز استان‌هایی هستند که نخستین کنگره را هم برگزار نکرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه نخستین کنگره شهدای همدان با حضور شهید همدانی برگزار شد و حالا بعد از ۱۰ سال دومین کنگره در حال برگزاری است، تصریح کرد: توفیقی است که در راه برگزاری دومین کنگره شهدا خدمت کرده‌ایم تا برنامه‌ها درخور برگزار شود.

حسینی با بیان اینکه شهرداری همدان در برگزاری این کنگره دخیل بوده و خوشبختانه امسال توانستیم با همکاری سپاه و قراردادی که با سازمان اوج داشتیم برنامه “فصل شیدایی” را برگزار، کنیم عنوان کرد: طبق تاکید مقام معظم رهبری این برنامه در راستای اثرگذاری برنامه‌های فرهنگی و آن هم به زبان هنر برگزار شد.

وی از شرکت ۱۰۰ هزار نفر در مراسم فصل شیدایی خبر داد و گفت: امیدواریم این برنامه ماندگار باشد و اثر آن سال‌ها باقی بماند، همانطور که ۱۰ سال پیش برنامه “شب‌های آفتابی” را داشتیم و در خاطرمان باقی مانده و تأثیرگذاری خاصی داشت.

شهردار همدان با اشاره به اینکه امروز در شهر دره مرادبیگ حضور یافتیم، شهری که مزین به نام شهدای بزرگی است، افزود: حسینیه این منطقه مزین به تصاویر ۷۵ شهید شده است، نام شهید مدنی که اقدامات اثرگذار انقلابی در این استان داشتند نیز در این منطقه برای همیشه ماندگار است.

وی با بیان اینکه دیواره نگاره به عنوان یک اثر فرهنگی است و طبق قولی که به مردم دره مرادبیگ داده بودیم نخستین دیوارنگاره را در حسینیه این شهر جانمایی کردیم، خاطرنشان کرد: مساجدی مطرح شدند که از طریق کاشی‌نگاره معرفی شوند و در این بین دره مرادبیگ را به عنوان یکی از مراکز اصلی تجمع نیروهای رزمنده در دستور کار قرار دادیم.

حسینی با بیان اینکه هر کدام از شهدای این شهر چراغ راه هستند بر تاکید مقام معظم رهبری بر ابزار هنر برای معرفی بهتر شهدا به نسل جوان اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب به نقش بانوان در اسلام و رشادت‌های مرحوم خانم دباغ نیز اشاره داشتند که نکات بسیار کلیدی و اساسی بود.

وی با بیان اینکه امیدوارم خداوند توفیق دهد مثل شهدا زندگی کنیم افزود: دیوارنگاره‌ای که شهرداری امروز تقدیم مردم دره‌مرادبیگ کرده، نخستین دیوارنگاره شهدا بود، تقریباً هشت دیوارنگاره را هم در شهر اجرا خواهیم کرد، ضمن اینکه از زحمات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی همدان هم برای اجرای این طرح قدردانی می‌کنیم.