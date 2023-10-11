برگزارکننده اصلی انتخابات خود مردم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدتقی شاهچراغی معاون سیاسی وزیر کشور روز چهارشنبه (۱۹ مهر ۱۴۰۲) در نشست فصلی ایران قوی و در جمع فرمانداران و بخشداران استان کرمان گفت: انقلاب اسلامی در حال آماده‌سازی زمینه برای حقیقت تاریخی و قرآنی ظهور ولیعصر عجل‌الله تعالی فرجه می‌باشد و این فقط با کار و تلاش در میدان محقق می‌شود و هر فرد و مسئولی در جایگاه خود باید نقش صحیح خود را ایفا کند.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر فلسطین و عملیات طوفان الاقصی گفت: واقعیتی که در چند روز اخیر اتفاق افتاد، در طول تاریخ ۷۰ ساله دولت فلسطین بی‌نظیر است و نشان داد که مقاومت، مسیر فتح و پیروزی است.

معاون سیاسی وزیر کشور عنوان کرد: شهیدان ما از ابتدای انقلاب تاکنون به تاسی از مکتب عاشورا، ایثار و ازخودگذشتگی کردند. پیام عاشورا در این مقطع از تاریخ خدمت به مردم است و باید در مناطق مختلف کشور با عدالت به همه مردم خدمت کنیم.

شاهچراغی با اشاره به حوادث سال گذشته کشور گفت: فضاسازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های متعدد و فراوانی با رویکرد خشن‌تر و پیچیده‌تر برای امسال از سوی دشمنان تدارک دیده شده بود، اما خواسته آنها محقق نشد و مردم هم با آنها همراهی نکردند.

وی ابراز داشت: وعده الهی است که فردی برای رضای خداوند در میدان بایستد خداوند او را کمک می‌کند و حوادث هم نشان می‌دهد که اگر در مسیر حق و حقیقت ایستادگی کنیم و پای کار باشیم، خداوند گره گشایی می‌کند.

معاون سیاسی وزیر کشور، پیش ثبت‌نام را موضوعی برای صحت‌سنجی مدارک ارائه شده دانست و گفت: پیش ثبت‌نام تائیدی بر رد یا تائید صلاحیت و قطعیت نامزدی انتخابات نیست، ۲۷ مهرماه ثبت‌نام نهایی داوطلبان آغاز می‌شود و بعد احراز صلاحیت برابر قانون انجام خواهد شد.

شاهچراغی اظهار داشت: فرآیند انتخابات در ایران به نحوی است که سلامت انتخابات در آن رعایت می‌شود و در دوره‌های مختلف افراد متنوع از انتخابات بیرون آمدند. باور ما بر این است که انتخابات در هر دوره‌ای که برگزار شده سلامت آن رعایت شده است.

وی تصریح کرد: انتخابات و رأی مردم حق‌الناس است، در روند برگزاری انتخابات هیچ نسبتی با هیچ داوطلبی نداریم. هر کدام از ما یک رأی دارد، اما به عنوان مجری انتخابات نباید از هیچ داوطلبی طرفداری کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مردم خودشان برگزارکننده انتخابات هستند، هیأت‌های اجرایی از معتمدان هستند و حدود ۸۰۰ هزار نفر از مردم پای صندوق‌ها و در شعب اخذ رأی حضور خواهند داشت.

شاهچراغی ابراز داشت: در این دولت تلاش بر این است که در میدان و در کنار مردم باشیم و به ویژه در استان کرمان و زادگاه حاج قاسم سلیمانی کار و اقدامات دولت برای حل مشکلات مردم باید با قوت انجام شود.

گفتنی است انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به طور همزمان در روز ۱۱ اسفند امسال در سراسر کشور برگزار خواهد شد.