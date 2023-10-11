کاهش ۳ درصدی ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در حاشیه ملاقات عمومی با مردم استان قزوین اظهار کرد: بر اساس تاکید رئیس دستگاه قضائی و در راستای جلوگیری از ایجاد هزینه تردد مردم به مرکز کشور بنا بر این شد تا مجموعه مدیران دیوان عدالت اداری کشور در کنار مردم حضور پیدا کرده و با مردم ملاقات داشته باشیم.

وی افزود: عمده خواسته‌های مردم تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، اعتراض به رأی دیوان و نحوه اجرای آرای قطعی دیوان در دستگاه‌های اجرایی است که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته و دستورات لازم در همین جلسه و یا بعد از آن و با بررسی‌های کارشناسان در مرکز صادر خواهد شد.

مظفری گفت: اگر دستگاه‌ها به موقع به وظایف قانونی خود عمل کنند ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری کشور کاهش خواهد یافت اما نگرانی ما کاهش ورودی پرونده نیست بلکه احیای حقوق عامه و جلوگیری از سردرگمی مردم و تحقق عدالت است.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان کرد: به همین منظور بیش از ۲۰۰ جلسه با دستگاه‌ها، وزرا و مدیران ارشد کشوری برگزار شده و آنها نسبت به اجرای تعهدات قانونی خود و اجرای آرای قطعی دیوان توجیه شده‌اند همچنین در راستای اجرای عدالت و تحقق حق مردم جلسات هفتگی با دستگاه‌های پر شکایت دردی یوان عدالت اداری کشور برگزار می‌گردد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در سال گذشته ورودی پرونده به دستگاه قضائی در کشور ۲۰ درصد افزایش داشته است اما با برگزاری جلسات مستمر دیوان با مدیران و دستگاه‌ها برای اولین بار در کشور ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری در سال گذشته ۳ درصد کاهش داشته است.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور در پایان خاطر نشان کرد: در سال گذشته نزدیک به ۳۰۰ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری رسیدگی و مختومه شده که در جهت تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های موجود در شعب تجدید نظر ۱۵ شعبه جدید در سال جاری به شعب فعلی اضافه خواهد شد.