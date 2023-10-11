به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی بعد ازظهر چهارشنبه در آیین رزمایش دریایی محمد رسول الله ۲ که با حضور سردار احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور و جمعی از فرماندهان لشکری و کشوری و خانواده معظم شهدا در تنگه هرمز برگزار شد، افزود: آب‌های خلیج‌فارس، نقطه‌ای است که در سال ۶۷ محل یکی از جنایات بزرگ تاریخ شد و آمریکای جنایتکار ۲۹۰ مسافر هواپیمای ایرباس را به شهادت رساند که ۶۶ نفر از آن‌ها کودک بود.

وی بیان کرد: امروز که جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین را شاهد هستیم در واقع متوجه می‌شویم که صهیونیست‌ها خوی جنایتکارانه را از آمریکایی‌ها به ارث برده‌اند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با بیان اینکه عاشورا همیشه برای ما زنده و جاری است، اظهار کرد: حضور در مراسمات مربوط به نیروی انتظامی همیشه آکنده از یاد و خاطره شهدا است و اگر بخواهیم یکی از ویژگی‌های برجسته نیروی انتظامی را ذکر کنیم باید آن را سربلند تمامی فتنه‌ها معرفی کنیم.

دوستی عنوان‌کرد: در هیچ فتنه‌ای سراغ نداریم که حتی عضو کوچکی از نیروی انتظامی دچار تردید شود و همیشه شاهد حضور موثر نیروهای فراجا در کشور بوده‌ایم.

وی یادآورشد: حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در بیانی مبارک دفاع از مرزها را همچون دفاع از احکام دین معرفی می‌کنند و از آن جایی که کشور ما تحت لوای ولایت فقیه بوده و ولایت فقیه را نیز امتداد ولایت رسول الله (ص) می‌دانیم پس دفاع از مرزها نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس شورای تامین استان هرمزگان، با یادکردن از جانبازان سرافراز فراجا، خاطرنشان‌کرد: دفاع از مرزها به سادگی نیست و نیاز به جانبازی و جانفشانی دارد و نیروی انتظامی بهترین‌ها را برای این مهم تقدیم کرده است که به واقع شهیدوارانه زندگی کرده و به شهادت رسیده‌اند.