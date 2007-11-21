اولین آنتن پلاسمایی ساخته شد

به گزاش خبرگزاری مهر، تئودور اندرسون و ایگور الکسف از دانشگاه تنسی که گزارش تحقیقات خود را در کنگره سالانه فیزیک پلاسما به سازماندهی انجمن فیزیک آمریکا مطرح کرده اند، یک آنتن پلاسمایی نوآورانه را توسعه داده اند که می تواند به سرعت خود را برای خنثی کردن سیگنال هایی که قصد تولید پارازیت را دارند تنظیم کند.

براساس گزارش ساینس دیلی، این آنتن پلاسمایی همانند آنتن های فلزی عادی عمل می کند، چرا که الکترونها آزادانه در یک گاز جریان می یابند و این عملکرد در فلزات رسانا نیز اتفاق می افتد، با این تفاوت که در آنتن پلاسمایی تنها زمانی الکترونها جریان می یابند که گاز درون آن بسیار داغ باشد.

بنابراین به محض آنکه منبع انرژی گرمایی آنتن پلاسمایی خاموش می شود، پلاسما خاصیت رسانایی الکترونها را از دست می دهد و ناپدید می شود.

این آنتن جدید شبیه به لامپهای لوله ای نئونی عادی است و می تواند در کنار پانلهای خورشیدی قرار گیرد و به راحتی و به دفعات روشن و خاموش شود.

از این آنتن پلاسمایی می توان در مصارف نظامی و برای از کار انداختن سیگنالهای پارازیتی دشمن استفاده کرد.